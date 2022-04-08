https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782479751.html
Британия ввела санкции против дочерей Путина
Британия ввела санкции против дочерей Путина - РИА Новости, 08.04.2022
Британия ввела санкции против дочерей Путина
МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова, Катерина... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:19
2022-04-08T12:19
2022-04-08T16:08
россия
мария воронцова
екатерина тихонова
владимир путин
в мире
форин-офис
великобритания
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости. МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова.Сообщается, что санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении "Марии Владимировны Воронцовой", у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии "Путина" и "Фаассе", а также в отношении "Катерины Владимировны Тихоновой", у которой также называются фамилии "Путина" и "Шамалова".
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782065128.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария воронцова, екатерина тихонова, владимир путин, в мире, форин-офис, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, сергей лавров
12:19 08.04.2022 (обновлено: 16:08 08.04.2022)
Британия ввела санкции против дочерей Путина
МИД Британии ввел дополнительные санкции против дочерей Путина Воронцовой и Тихоновой