https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782479751.html

Британия ввела санкции против дочерей Путина

Британия ввела санкции против дочерей Путина - РИА Новости, 08.04.2022

Британия ввела санкции против дочерей Путина

МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова, Катерина... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:19

2022-04-08T12:19

2022-04-08T16:08

россия

мария воронцова

екатерина тихонова

владимир путин

в мире

форин-офис

великобритания

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости. МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова.Сообщается, что санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении "Марии Владимировны Воронцовой", у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии "Путина" и "Фаассе", а также в отношении "Катерины Владимировны Тихоновой", у которой также называются фамилии "Путина" и "Шамалова".

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782065128.html

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великобритания

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Владимир Лаврентьев

россия, мария воронцова, екатерина тихонова, владимир путин, в мире, форин-офис, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, сергей лавров