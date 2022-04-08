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Британия ввела санкции против дочерей Путина - РИА Новости, 08.04.2022
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Британия ввела санкции против дочерей Путина
Британия ввела санкции против дочерей Путина - РИА Новости, 08.04.2022
Британия ввела санкции против дочерей Путина
МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова, Катерина... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:19
2022-04-08T16:08
россия
мария воронцова
екатерина тихонова
владимир путин
в мире
форин-офис
великобритания
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости. МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова.Сообщается, что санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении "Марии Владимировны Воронцовой", у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии "Путина" и "Фаассе", а также в отношении "Катерины Владимировны Тихоновой", у которой также называются фамилии "Путина" и "Шамалова".
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россия, мария воронцова, екатерина тихонова, владимир путин, в мире, форин-офис, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, сергей лавров
12:19 08.04.2022 (обновлено: 16:08 08.04.2022)
 
Британия ввела санкции против дочерей Путина

МИД Британии ввел дополнительные санкции против дочерей Путина Воронцовой и Тихоновой

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне
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ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости. МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова.
Сообщается, что санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении "Марии Владимировны Воронцовой", у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии "Путина" и "Фаассе", а также в отношении "Катерины Владимировны Тихоновой", у которой также называются фамилии "Путина" и "Шамалова".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 13:20
Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина
 
РоссияМария ВоронцоваЕкатерина ТихоноваВладимир ПутинВ миреФорин-офисВеликобританияСанкции в отношении РоссииСанкцииСергей Лавров
 
 
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