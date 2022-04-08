https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782474732.html

ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 08.04.2022

ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций

Европейский союз в пятницу утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине, говорится в распространенном заявлении Совета РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:04

2022-04-08T12:04

2022-04-08T12:51

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Европейский союз в пятницу утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.Санкции еще должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу.Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии. Меры также включают "полный запрет на транзакции четырех ключевых банков". Расширяются списки персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.В заявлении указывается, что меры включают, в частности "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года". В ЕС пояснили, что импорт российского угля в союз в настоящее время составляет 8 миллиардов евро в год.Запрет на доступ в порты ЕС касается "судов, зарегистрированных под флагом России"."Исключения предусмотрены для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоносителей", - указывается в документе.Также ограничения вводятся в отношении любых "российских и белорусских автотранспортных компаний". Ограничения не позволят им "перевозить товары автомобильным транспортом на территории ЕС, в том числе транзитом". Под исключение из запрета попадают "фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях".Запрещается экспорт реактивного топлива, квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения. Новые ограничения также предусматривают запрет импорта из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.Вводится общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, прекращение финансовой поддержки российских госорганов, расширение ограничений по крипто-вкладам. Запрет также затронет "четыре ключевых банка России, занимающих 23% рынка российского банковского сектора". Он предусматривает полное прекращение транзакций попавших под санкции финучреждений.Поименные списки фигурантов новых европейских ограничений будут обнародованы в официальном журнале ЕС позднее в пятницу.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782205041.html

https://ria.ru/20220408/tsel-1782442611.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782034030.html

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Ольга Фомченкова

экономика, санкции, россия, евросоюз, европа, европарламент, еврокомиссия, украина