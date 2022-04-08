https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html

Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России

Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России - РИА Новости, 08.04.2022

Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России

Санкции оказались малоэффективным методом давления на Россию, так как они ни разу не повлияли на действия Москвы на мировой арене, сообщает телеканал NBS со... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:17

2022-04-08T10:17

2022-04-08T13:45

в мире

санкции

владимир путин

россия

сша

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Санкции оказались малоэффективным методом давления на Россию, так как они ни разу не повлияли на действия Москвы на мировой арене, сообщает телеканал NBS со ссылкой на данные Исследовательской службы конгресса США.При этом эксперты не смогли оценить влияние более ранних санкций на линию поведения России, утверждает NBS.Западные страны ввели санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.Президент Владимир Путин заявил, что действия Запада, по сути, направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Также он отметил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

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сша

украина

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Влада Икрамова

в мире, санкции, владимир путин, россия, сша, украина, евросоюз, санкции в отношении россии