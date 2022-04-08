10:17 08.04.2022 (обновлено: 13:45 08.04.2022)
Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России
NBS: санкции никогда не оказывали влияния на решения президента России Путина
Флаг Соединенных Штатов Америки
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Санкции оказались малоэффективным методом давления на Россию, так как они ни разу не повлияли на действия Москвы на мировой арене, сообщает телеканал NBS со ссылкой на данные Исследовательской службы конгресса США.
"Результаты исследований показали, что введение односторонних ограничений помогает достичь заявленных целей только в 30-40% случаев", — указывает СМИ. В основном это касается "скромных" задач, вроде изменения торговой политики.
При этом эксперты не смогли оценить влияние более ранних санкций на линию поведения России, утверждает NBS.
Западные страны ввели санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.
Президент Владимир Путин заявил, что действия Запада, по сути, направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Также он отметил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.