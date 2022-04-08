https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782443658.html

Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию

Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 08.04.2022

Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию

Франция продолжит санкционное давление на Россию из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:42

2022-04-08T09:42

2022-04-08T09:42

в мире

россия

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донбасс

владимир путин

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Франция продолжит санкционное давление на Россию из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Франция продолжит оказывать санкционное давление (на Россию - ред.). Мы уже (в ЕС) приняли утром решения, к которым подталкивала и Франция", - сказал Макрон в эфире радиостанции RTL.Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/rubl-1782415273.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, франция, эммануэль макрон