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Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 08.04.2022
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Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию
Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 08.04.2022
Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию
Франция продолжит санкционное давление на Россию из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:42
2022-04-08T09:42
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Франция продолжит санкционное давление на Россию из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Франция продолжит оказывать санкционное давление (на Россию - ред.). Мы уже (в ЕС) приняли утром решения, к которым подталкивала и Франция", - сказал Макрон в эфире радиостанции RTL.Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, франция, эммануэль макрон
09:42 08.04.2022
 
Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию

Президент Франции Макрон пообещал продолжить санкционное давление на Россию из-за Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Франция продолжит санкционное давление на Россию из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Франция продолжит оказывать санкционное давление (на Россию - ред.). Мы уже (в ЕС) приняли утром решения, к которым подталкивала и Франция", - сказал Макрон в эфире радиостанции RTL.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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