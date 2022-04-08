Рейтинг@Mail.ru
США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782417427.html
США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку
США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку - РИА Новости, 08.04.2022
США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку
Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из РФ."За связь с Объединенной... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T02:51
2022-04-08T07:21
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e17dc69433fb88e76971a7f4b4b1b1f9.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из РФ."За связь с Объединенной судостроительной корпорацией", - объясняет минфин дополнение списка.Таким же указанием минфин объясняет включение в список 29 организаций.В числе включенных в список физлиц - гендиректор ОСК Алексей Рахманов. Также в списке глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, глава Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин.В списке попавших под санкции компаний - конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Невское ПКБ, "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский Морской завод", "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", КБ "Вымпел", Хабаровский судостроительный завод, северное производственное объединение "Арктика", "Севмаш", научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега".Кроме того, в санкционном списке судостроительный завод "Лотос", центр судоремонта "Звездочка", Средне-Невский судостроительный завод, "Судоэкспорт", Светловское предприятие "ЭРА", Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", 33 Судоремонтный завод, Амурский судостроительный завод, завод "Красное Сормово", "Северная верфь", Выборгский судостроительный завод.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782407849.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d8fbd7f57801c7380150a7610886622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
02:51 08.04.2022 (обновлено: 07:21 08.04.2022)
 
США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку

Минфин США дополнительно ввел санкции против восьми физлиц и 29 организаций из России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из РФ.

"За связь с Объединенной судостроительной корпорацией", - объясняет минфин дополнение списка.

Таким же указанием минфин объясняет включение в список 29 организаций.

В числе включенных в список физлиц - гендиректор ОСК Алексей Рахманов. Также в списке глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, глава Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин.

В списке попавших под санкции компаний - конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Невское ПКБ, "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский Морской завод", "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", КБ "Вымпел", Хабаровский судостроительный завод, северное производственное объединение "Арктика", "Севмаш", научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега".

Кроме того, в санкционном списке судостроительный завод "Лотос", центр судоремонта "Звездочка", Средне-Невский судостроительный завод, "Судоэкспорт", Светловское предприятие "ЭРА", Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", 33 Судоремонтный завод, Амурский судостроительный завод, завод "Красное Сормово", "Северная верфь", Выборгский судостроительный завод.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 22:37В мире
Постпреды Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала