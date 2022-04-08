https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782417427.html

США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку

США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку - РИА Новости, 08.04.2022

США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку

Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из РФ."За связь с Объединенной... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T02:51

2022-04-08T02:51

2022-04-08T07:21

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из РФ."За связь с Объединенной судостроительной корпорацией", - объясняет минфин дополнение списка.Таким же указанием минфин объясняет включение в список 29 организаций.В числе включенных в список физлиц - гендиректор ОСК Алексей Рахманов. Также в списке глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, глава Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин.В списке попавших под санкции компаний - конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Невское ПКБ, "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский Морской завод", "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", КБ "Вымпел", Хабаровский судостроительный завод, северное производственное объединение "Арктика", "Севмаш", научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега".Кроме того, в санкционном списке судостроительный завод "Лотос", центр судоремонта "Звездочка", Средне-Невский судостроительный завод, "Судоэкспорт", Светловское предприятие "ЭРА", Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", 33 Судоремонтный завод, Амурский судостроительный завод, завод "Красное Сормово", "Северная верфь", Выборгский судостроительный завод.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782407849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия