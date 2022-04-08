https://ria.ru/20220408/samolet-1782487280.html

Финляндия утверждает, что российский самолет нарушил воздушное пространство

Финляндия утверждает, что российский самолет нарушил воздушное пространство - РИА Новости, 08.04.2022

Финляндия утверждает, что российский самолет нарушил воздушное пространство

Финское минобороны заявило, что подозревает в нарушении воздушного пространства российский самолетом в пятницу утром. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:42

2022-04-08T12:42

2022-04-08T12:42

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Финское минобороны заявило, что подозревает в нарушении воздушного пространства российский самолетом в пятницу утром."Российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо в Финском заливе утром 8 апреля 2022 года. Продолжительность предполагаемого нарушения воздушного пространства составила три минуты, а самолет, совершивший предполагаемое нарушение, принадлежал к типу Ил-96-300", - утверждает минобороны.Пограничная служба начала предварительное расследование по делу.Это второе заявление финских властей о нарушении воздушного пространства страны за неделю. Полиция страны 6 апреля заявила, что четыре российских пассажирских самолета якобы вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья в районе города Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения.Западные страны ввели очередной виток антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полетов российских самолетов.В связи с закрытием воздушного пространства европейскими странами авиаперевозки в Калининградскую область наладили по альтернативному маршруту. Поезда в регион курсируют в обычном режиме. Калининградские власти заявили о готовности области к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова".В настоящее время через воздушное пространство Финского залива интенсивно используется воздушная трасса материковой России с Калининградом.

https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782177609.html

https://ria.ru/20220405/finlyandiya-1781845879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, финляндия, россия, сша, евросоюз