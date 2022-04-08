https://ria.ru/20220408/salmonellez-1782591626.html

В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза

В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза - РИА Новости, 08.04.2022

В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза

Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:37

2022-04-08T18:37

2022-04-08T18:37

бельгия

в мире

ferrero

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575986382_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_150efd6d3a5738effe664dadf258d6ed.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за многочисленных случаев сальмонеллеза."За последние несколько недель более ста случаев сальмонеллёза были зафиксированы в Европе", - сообщило бельгийское агентство в пресс-релизе. Там подчеркнули, что установлена прямая связь заражений сальмонеллёзом с производством на данной фабрике.В агентстве сообщили, что фабрика временно лишается разрешения на производство, а уже произведенная продукция будет отозвана из магазинов. "Агентство будет внимательно следить за всеми шагами, которые предпримет Ferrero, и разрешит возобновить производство толь после того, как сможет убедиться, что предприятие соблюдает все правила и требования продовольственной безопасности", - говорится в документе.Речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.В своем заявлении компания Ferrero признала допущенные ошибки и принесла извинения как потребителям, так и торговым партнерам.

https://ria.ru/20220404/gaz-1781761907.html

https://ria.ru/20220408/mcdonalds-1782569556.html

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бельгия, в мире, ferrero , продукты