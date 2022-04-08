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В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза - РИА Новости, 08.04.2022
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В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза
В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза - РИА Новости, 08.04.2022
В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза
Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:37
2022-04-08T18:37
бельгия
в мире
ferrero
продукты
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за многочисленных случаев сальмонеллеза."За последние несколько недель более ста случаев сальмонеллёза были зафиксированы в Европе", - сообщило бельгийское агентство в пресс-релизе. Там подчеркнули, что установлена прямая связь заражений сальмонеллёзом с производством на данной фабрике.В агентстве сообщили, что фабрика временно лишается разрешения на производство, а уже произведенная продукция будет отозвана из магазинов. "Агентство будет внимательно следить за всеми шагами, которые предпримет Ferrero, и разрешит возобновить производство толь после того, как сможет убедиться, что предприятие соблюдает все правила и требования продовольственной безопасности", - говорится в документе.Речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.В своем заявлении компания Ferrero признала допущенные ошибки и принесла извинения как потребителям, так и торговым партнерам.
https://ria.ru/20220404/gaz-1781761907.html
https://ria.ru/20220408/mcdonalds-1782569556.html
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бельгия, в мире, ferrero , продукты
18:37 08.04.2022
 
В Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики из-за сальмонеллеза

Власти Бельгии приостановили работу шоколадной фабрики Ferrero из-за случаев сальмонеллеза

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКакао-бобы и какао-крупка
Какао-бобы и какао-крупка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Какао-бобы и какао-крупка
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за многочисленных случаев сальмонеллеза.
"За последние несколько недель более ста случаев сальмонеллёза были зафиксированы в Европе", - сообщило бельгийское агентство в пресс-релизе. Там подчеркнули, что установлена прямая связь заражений сальмонеллёзом с производством на данной фабрике.
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В агентстве сообщили, что фабрика временно лишается разрешения на производство, а уже произведенная продукция будет отозвана из магазинов. "Агентство будет внимательно следить за всеми шагами, которые предпримет Ferrero, и разрешит возобновить производство толь после того, как сможет убедиться, что предприятие соблюдает все правила и требования продовольственной безопасности", - говорится в документе.
Речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.
В своем заявлении компания Ferrero признала допущенные ошибки и принесла извинения как потребителям, так и торговым партнерам.
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