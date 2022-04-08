https://ria.ru/20220408/ryba-1782415885.html

Эксперт объяснил, почему в России дорожает рыба

Эксперт объяснил, почему в России дорожает рыба - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперт объяснил, почему в России дорожает рыба

Сокращение экспорта российской рыбы повлияет на ее стоимость для российских потребителей, такой прогноз в интервью радио Sputnik дал руководитель... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T02:10

2022-04-08T02:10

2022-04-08T13:56

экономика

россия

александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сокращение экспорта российской рыбы повлияет на ее стоимость для российских потребителей, такой прогноз в интервью радио Sputnik дал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.В последнее время объемы экспорта российской рыбы уменьшаются, это связано как с пандемией COVID-19, так и с обострением геополитической обстановки, отметил Савельев. Одновременно россияне сталкиваются с подорожанием многих видов рыбы на внутреннем рынке. По словам эксперта, рост цен объясняется желанием рыболовецких компаний сохранить прибыль, которую они получали при продаже своей продукции иностранным потребителям.Инфляция в России тоже влияет на стоимость рыбы. Поставщики вынуждены увеличивать расходы на транспортировку и хранение товаров, пояснил эксперт. Поэтому в первое время после поступления на российский рынок большого количества рыбы, которую не удалось экспортировать, цены на нее будут расти. Впрочем, качество товара не разочарует потребителей, добавил Савельев."Рынок будет заполнен качественной российской дикой рыбой", — считает он.При этом подорожание коснется не всех видов рыбы, продолжил эксперт."Думаю, доступным останется минтай, это рыба номер один в промысле российских рыбаков. Мы с американцами добываем по миллиону с лишним тонн этой замечательной тресковой рыбы, она недооценена нашими потребителями. Появилось много фабрик на судах, на берегу, которые делают великолепное филе. Эта рыба будет рыбой номер один, и цена на нее не так будет стремиться вверх", — полагает Савельев.Со временем поступление на внутренний рынок значительных объемов рыбы будет способствовать снижению цен на эту продукцию, уверен эксперт."Потом первоначальный ценовой эффект будет нивелирован благодаря огромному объему", — такое мнение высказал Александр Савельев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220221/ikra-1773986359.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/ryba-1781852060.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)