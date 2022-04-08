https://ria.ru/20220408/rubl-1782415273.html

Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям

Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям - РИА Новости, 08.04.2022

Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям

Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, связано с рядом факторов, в том числе с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T02:17

2022-04-08T02:17

2022-04-08T10:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, связано с рядом факторов, в том числе с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.По его словам, население России традиционно связывает свое благосостояние с долларом и евро, однако на фоне ускорения мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Кроме того, у инвесторов, продавших доллар по 120-150 рублей, могло скопиться много российской валюты, которую теперь нужно изъять, чтобы они не разгоняли инфляцию. Еще один момент укрепления рубля — необходимость обосновать Западу, что следует пойти на уступки в плане разморозки резервов и возможности международных расчетов, заключил Блинов.

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль