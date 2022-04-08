Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220408/rubl-1782415273.html
Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям
Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям - РИА Новости, 08.04.2022
Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям
Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, связано с рядом факторов, в том числе с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T02:17
2022-04-08T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776577332_124:435:2992:2048_1920x0_80_0_0_f03f4a4320cf3b3f5f86aa636b694b2e.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, связано с рядом факторов, в том числе с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.По его словам, население России традиционно связывает свое благосостояние с долларом и евро, однако на фоне ускорения мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Кроме того, у инвесторов, продавших доллар по 120-150 рублей, могло скопиться много российской валюты, которую теперь нужно изъять, чтобы они не разгоняли инфляцию. Еще один момент укрепления рубля — необходимость обосновать Западу, что следует пойти на уступки в плане разморозки резервов и возможности международных расчетов, заключил Блинов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776577332_1333:757:3054:2048_1920x0_80_0_0_5b199e329543eeaa884ab02c3d1cdc89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, рубль
02:17 08.04.2022 (обновлено: 10:28 08.04.2022)
 
Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям

Аналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеров

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина выходит из отделения банка
Мужчина выходит из отделения банка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мужчина выходит из отделения банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, связано с рядом факторов, в том числе с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"У этого достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть определенные задачи, и есть понимание, для чего это происходит", — пояснил он.

По его словам, население России традиционно связывает свое благосостояние с долларом и евро, однако на фоне ускорения мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Кроме того, у инвесторов, продавших доллар по 120-150 рублей, могло скопиться много российской валюты, которую теперь нужно изъять, чтобы они не разгоняли инфляцию. Еще один момент укрепления рубля — необходимость обосновать Западу, что следует пойти на уступки в плане разморозки резервов и возможности международных расчетов, заключил Блинов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала