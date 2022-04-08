02:17 08.04.2022 (обновлено: 10:28 08.04.2022)
Аналитик объяснил, почему рубль рвется вверх вопреки санкциям
Аналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеров
Мужчина выходит из отделения банка
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, связано с рядом факторов, в том числе с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.
"У этого достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть определенные задачи, и есть понимание, для чего это происходит", — пояснил он.
По его словам, население России традиционно связывает свое благосостояние с долларом и евро, однако на фоне ускорения мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Кроме того, у инвесторов, продавших доллар по 120-150 рублей, могло скопиться много российской валюты, которую теперь нужно изъять, чтобы они не разгоняли инфляцию. Еще один момент укрепления рубля — необходимость обосновать Западу, что следует пойти на уступки в плане разморозки резервов и возможности международных расчетов, заключил Блинов.