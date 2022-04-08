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Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/rubezhnoe-1782494181.html
Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного
Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного - РИА Новости, 08.04.2022
Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного
Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной Луганской народной республике части города Рубежное, за который продолжаются бои, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:00
2022-04-08T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
владимир путин
мариуполь
россия
луганская народная республика
рубежное
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РУБЕЖНОЕ, 8 апр - РИА Новости. Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной Луганской народной республике части города Рубежное, за который продолжаются бои, рассказал РИА Новости приехавший в населенный пункт для оценки обстановки советник главы ЛНР Родион Мирошник.Согласно данным на 2020 год в городе Рубежное проживали более 56 тысяч человек."Здесь разгружается гуманитарка, а в двух кварталах отсюда воюют, пытаются зачистить квартал за кварталом. Достаточно медленно, осторожно, пытаясь сохранить каждый дом, ведь там огромное количество людей. Я сейчас разговаривал с теми людьми, кто здесь постоянно, тысяч 20 в Рубежном осталось, и значительная часть есть еще на той стороне (подконтрольной украинским военным - ред.)", - рассказал Мирошник.Советник главы республики заявил, что гуманитарная ситуация сложная: нет, воды, света, и частично газа, также достаточно серьезная проблема с лекарствами."Готовят все перед подъездами, много людей сидит в подвалах, и часть людей не хотят выезжать. Вот часть людей в школе от 50 до 100 человек там находятся постоянно. Сюда также приходят те, кто хочет эвакуироваться, люди пережидают какое-то время, пережидают обстрелы. МЧС привозит сюда гуманитарный груз, а отсюда стараются вывезти людей, хотя бы до ближайшего распределительного пункта", - уточнил Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
мариуполь
россия
луганская народная республика
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в мире, леонид пасечник, владимир путин, мариуполь, россия, луганская народная республика, рубежное
13:00 08.04.2022
 
Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного

Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного, где идут бои

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ, 8 апр - РИА Новости. Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной Луганской народной республике части города Рубежное, за который продолжаются бои, рассказал РИА Новости приехавший в населенный пункт для оценки обстановки советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Согласно данным на 2020 год в городе Рубежное проживали более 56 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
"Здесь разгружается гуманитарка, а в двух кварталах отсюда воюют, пытаются зачистить квартал за кварталом. Достаточно медленно, осторожно, пытаясь сохранить каждый дом, ведь там огромное количество людей. Я сейчас разговаривал с теми людьми, кто здесь постоянно, тысяч 20 в Рубежном осталось, и значительная часть есть еще на той стороне (подконтрольной украинским военным - ред.)", - рассказал Мирошник.
Советник главы республики заявил, что гуманитарная ситуация сложная: нет, воды, света, и частично газа, также достаточно серьезная проблема с лекарствами.
"Готовят все перед подъездами, много людей сидит в подвалах, и часть людей не хотят выезжать. Вот часть людей в школе от 50 до 100 человек там находятся постоянно. Сюда также приходят те, кто хочет эвакуироваться, люди пережидают какое-то время, пережидают обстрелы. МЧС привозит сюда гуманитарный груз, а отсюда стараются вывезти людей, хотя бы до ближайшего распределительного пункта", - уточнил Мирошник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникВладимир ПутинМариупольРоссияЛуганская Народная РеспубликаРубежное
 
 
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