https://ria.ru/20220408/rubezhnoe-1782494181.html

Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного

Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного - РИА Новости, 08.04.2022

Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной ЛНР части Рубежного

Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной Луганской народной республике части города Рубежное, за который продолжаются бои, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:00

2022-04-08T13:00

2022-04-08T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

владимир путин

мариуполь

россия

луганская народная республика

рубежное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779127701_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_ef946371d3c1dc71bedb9edfd6fb5c5b.jpg

РУБЕЖНОЕ, 8 апр - РИА Новости. Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной Луганской народной республике части города Рубежное, за который продолжаются бои, рассказал РИА Новости приехавший в населенный пункт для оценки обстановки советник главы ЛНР Родион Мирошник.Согласно данным на 2020 год в городе Рубежное проживали более 56 тысяч человек."Здесь разгружается гуманитарка, а в двух кварталах отсюда воюют, пытаются зачистить квартал за кварталом. Достаточно медленно, осторожно, пытаясь сохранить каждый дом, ведь там огромное количество людей. Я сейчас разговаривал с теми людьми, кто здесь постоянно, тысяч 20 в Рубежном осталось, и значительная часть есть еще на той стороне (подконтрольной украинским военным - ред.)", - рассказал Мирошник.Советник главы республики заявил, что гуманитарная ситуация сложная: нет, воды, света, и частично газа, также достаточно серьезная проблема с лекарствами."Готовят все перед подъездами, много людей сидит в подвалах, и часть людей не хотят выезжать. Вот часть людей в школе от 50 до 100 человек там находятся постоянно. Сюда также приходят те, кто хочет эвакуироваться, люди пережидают какое-то время, пережидают обстрелы. МЧС привозит сюда гуманитарный груз, а отсюда стараются вывезти людей, хотя бы до ближайшего распределительного пункта", - уточнил Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

мариуполь

россия

луганская народная республика

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, леонид пасечник, владимир путин, мариуполь, россия, луганская народная республика, рубежное