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Twitter заблокировал аккаунт RT - РИА Новости, 08.04.2022
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Twitter заблокировал аккаунт RT
Twitter заблокировал аккаунт RT - РИА Новости, 08.04.2022
Twitter заблокировал аккаунт RT
Twitter ограничил доступ к странице Russia Today, сообщается в телеграм-канале СМИ. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:55
2022-04-08T16:02
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Twitter ограничил доступ к странице Russia Today, сообщается в телеграм-канале СМИ.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении перечислили следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.В России действия европейских властей по ограничению работы отечественных каналов и сайтов вызвали острую критику. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими изданиями на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли их во вмешательстве в выборы, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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Мадина Моргоева
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санкции в отношении россии, политика
14:55 08.04.2022 (обновлено: 16:02 08.04.2022)
 
Twitter заблокировал аккаунт RT

RT сообщил о блокировке компанией Twitter своего аккаунта в соцсети

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT (Russia Today)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Twitter ограничил доступ к странице Russia Today, сообщается в телеграм-канале СМИ.

"Twitter заблокировал аккаунт RT. Соцсети не понравился пост о пленном военном ВСУ, который рассказал, как его бросило командование. Решение о блокировке мы обжаловали", — говорится в заявлении.

Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении перечислили следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
В России действия европейских властей по ограничению работы отечественных каналов и сайтов вызвали острую критику. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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Ситуация с российскими изданиями на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли их во вмешательстве в выборы, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
 
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