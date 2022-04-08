Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/resursy-1782543594.html
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России
Российский уголь занимает 50% от общего потребления Европейского союза, отсрочка запрета на его поставки направлена на создание запасов или пересмотр принятых... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:42
2022-04-08T15:42
экономика
цены на нефть
россия
европа
украина
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский уголь занимает 50% от общего потребления Европейского союза, отсрочка запрета на его поставки направлена на создание запасов или пересмотр принятых решений, заявил РИА Новости эксперт инфраструктурного центра Национальной технической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Борис Бокарев.ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на поставки российского угля, но начиная с августа 2022 года."Для устойчивости европейской энергосистемы запрет на импорт российского угля - весьма критичное решение. Доля российского угля достигает 50%, снижение потребления электроэнергии на 350 миллиардов киловатт в час в год маловероятно, варианты замены сильно ограничены. Скорее всего, надо обращать внимание на то, что ограничения введены в контексте специальной операции в Украине и с отсрочкой. Есть время для создания достаточных запасов или пересмотра ограничений для каких-то стран",- заявил Бокарев.Он добавил, что стратегия Европы направлена на постепенный отказ от энергоресурсов из России. "Без российских энергоносителей Европа сможет начать жить через 3-5 лет в зависимости от тех ограничений, на которые она будет готова пойти. Сейчас зависимость чрезвычайно велика, а через 5 лет ее не будет. Необходима актуализация российской энергетической стратегии и формирование активной позиции для продвижения интересов страны на ближайшее десятилетие", - считает эксперт.
https://ria.ru/20220408/gaz-1782496842.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, европа, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:42 08.04.2022
 
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России

Эксперт Бокарев: ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России для накопления запасов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда
Компрессорная станция Зайда - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский уголь занимает 50% от общего потребления Европейского союза, отсрочка запрета на его поставки направлена на создание запасов или пересмотр принятых решений, заявил РИА Новости эксперт инфраструктурного центра Национальной технической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Борис Бокарев.
ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на поставки российского угля, но начиная с августа 2022 года.
"Для устойчивости европейской энергосистемы запрет на импорт российского угля - весьма критичное решение. Доля российского угля достигает 50%, снижение потребления электроэнергии на 350 миллиардов киловатт в час в год маловероятно, варианты замены сильно ограничены. Скорее всего, надо обращать внимание на то, что ограничения введены в контексте специальной операции в Украине и с отсрочкой. Есть время для создания достаточных запасов или пересмотра ограничений для каких-то стран",- заявил Бокарев.
Он добавил, что стратегия Европы направлена на постепенный отказ от энергоресурсов из России. "Без российских энергоносителей Европа сможет начать жить через 3-5 лет в зависимости от тех ограничений, на которые она будет готова пойти. Сейчас зависимость чрезвычайно велика, а через 5 лет ее не будет. Необходима актуализация российской энергетической стратегии и формирование активной позиции для продвижения интересов страны на ближайшее десятилетие", - считает эксперт.
Газовое хранилище недалеко от города Реден, Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
13:10
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала