https://ria.ru/20220408/resursy-1782543594.html

Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России

Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперт объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России

Российский уголь занимает 50% от общего потребления Европейского союза, отсрочка запрета на его поставки направлена на создание запасов или пересмотр принятых... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:42

2022-04-08T15:42

2022-04-08T15:42

экономика

цены на нефть

россия

европа

украина

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский уголь занимает 50% от общего потребления Европейского союза, отсрочка запрета на его поставки направлена на создание запасов или пересмотр принятых решений, заявил РИА Новости эксперт инфраструктурного центра Национальной технической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Борис Бокарев.ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на поставки российского угля, но начиная с августа 2022 года."Для устойчивости европейской энергосистемы запрет на импорт российского угля - весьма критичное решение. Доля российского угля достигает 50%, снижение потребления электроэнергии на 350 миллиардов киловатт в час в год маловероятно, варианты замены сильно ограничены. Скорее всего, надо обращать внимание на то, что ограничения введены в контексте специальной операции в Украине и с отсрочкой. Есть время для создания достаточных запасов или пересмотра ограничений для каких-то стран",- заявил Бокарев.Он добавил, что стратегия Европы направлена на постепенный отказ от энергоресурсов из России. "Без российских энергоносителей Европа сможет начать жить через 3-5 лет в зависимости от тех ограничений, на которые она будет готова пойти. Сейчас зависимость чрезвычайно велика, а через 5 лет ее не будет. Необходима актуализация российской энергетической стратегии и формирование активной позиции для продвижения интересов страны на ближайшее десятилетие", - считает эксперт.

https://ria.ru/20220408/gaz-1782496842.html

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европа

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, европа, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии