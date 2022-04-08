18:32 08.04.2022 (обновлено: 18:50 08.04.2022)
Канадского журналиста поразил отважный шаг Путина
AgoraVox: Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рублях
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтолкнул мир к глобальным изменениям, решив "бросить вызов" доллару, заявил в материале для французского портала AgoraVox публицист Серж Шарбонно.
"Мы должны готовиться к большим переменам. Экономическая ситуация будет перевернута с ног на голову", — предрек он.
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Автор статьи обратил внимание на решение российских властей перевести в рубли расчеты за газ. По его мнению, такие действия приближают наступление "переломного момента" во всем мире и ограничивают свободу "экономических злодеев", культивирующих господство доллара.
"Глобалисты, кажется, близки к поражению", — отметил Шарбонно.
Он счел противостояние американской валюте "очень серьезным решением", требующим отваги. Тем не менее, как уточнил автор материала, шаг Москвы наперекор западному миру привел к тому, что именно Россия оказалась на выигрышных позициях. Так, после введения антироссийских санкций, указывает публицист, доллар начал терять свой престиж, в то время как позиции рубля пошатнуть не удалось.
"Исключение России из SWIFT в конечном итоге наносит больший ущерб западной экономике, чем российской", — добавил он.
Западные страны объявили о новых антироссийских санкциях после начала специальной военной операции на Украине. В первую очередь меры коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции, также в стране прекратили работу некоторые бренды.
В Кремле расценили это как беспрецедентную экономическую войну, однако подчеркнули, что к такому развитию событий Москва была готова. Для стабилизации ситуации на валютном рынке принимает меры Банк России, также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Сейчас Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС. В то же время национальная валюта продолжает укрепляться: официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, снизился на 1,4 рубля, до 74,85 рубля, а курс евро — на 1,59 рубля, до 81,71 рубля.
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