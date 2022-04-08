https://ria.ru/20220408/reshenie-1782590619.html

Канадского журналиста поразил отважный шаг Путина

Канадского журналиста поразил отважный шаг Путина - РИА Новости, 08.04.2022

Канадского журналиста поразил отважный шаг Путина

Президент России Владимир Путин подтолкнул мир к глобальным изменениям, решив "бросить вызов" доллару, заявил в материале для французского портала AgoraVox... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:32

2022-04-08T18:32

2022-04-08T18:50

экономика

россия

европа

сша

рубль

доллар

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104015/09/1040150925_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb0b39b5832554b8c8c64f1591716680.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтолкнул мир к глобальным изменениям, решив "бросить вызов" доллару, заявил в материале для французского портала AgoraVox публицист Серж Шарбонно."Мы должны готовиться к большим переменам. Экономическая ситуация будет перевернута с ног на голову", — предрек он.Автор статьи обратил внимание на решение российских властей перевести в рубли расчеты за газ. По его мнению, такие действия приближают наступление "переломного момента" во всем мире и ограничивают свободу "экономических злодеев", культивирующих господство доллара."Глобалисты, кажется, близки к поражению", — отметил Шарбонно.Он счел противостояние американской валюте "очень серьезным решением", требующим отваги. Тем не менее, как уточнил автор материала, шаг Москвы наперекор западному миру привел к тому, что именно Россия оказалась на выигрышных позициях. Так, после введения антироссийских санкций, указывает публицист, доллар начал терять свой престиж, в то время как позиции рубля пошатнуть не удалось."Исключение России из SWIFT в конечном итоге наносит больший ущерб западной экономике, чем российской", — добавил он.Западные страны объявили о новых антироссийских санкциях после начала специальной военной операции на Украине. В первую очередь меры коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции, также в стране прекратили работу некоторые бренды.В Кремле расценили это как беспрецедентную экономическую войну, однако подчеркнули, что к такому развитию событий Москва была готова. Для стабилизации ситуации на валютном рынке принимает меры Банк России, также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Сейчас Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС. В то же время национальная валюта продолжает укрепляться: официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, снизился на 1,4 рубля, до 74,85 рубля, а курс евро — на 1,59 рубля, до 81,71 рубля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220407/gaz-1782313630.html

https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html

https://ria.ru/20220407/import-1782323771.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, россия, европа, сша, рубль, доллар, владимир путин