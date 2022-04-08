https://ria.ru/20220408/raneniya-1782423447.html

Журналист Fox News рассказал о полученных на Украине ранениях

Журналист Fox News рассказал о полученных на Украине ранениях - РИА Новости, 08.04.2022

Журналист Fox News рассказал о полученных на Украине ранениях

Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл рассказал о характере ранений, полученных им в середине марта на Украине. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:15

2022-04-08T06:15

2022-04-08T06:15

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл рассказал о характере ранений, полученных им в середине марта на Украине.Телеканал 14 марта сообщил, что один из его корреспондентов ранен на Украине. Позднее стало известно, что речь идет о Бенджамине Холле – журналисте, который активно освещает вопросы внешней политики и регулярно посещает мероприятия госдепартамента США."Но мне чертовски повезло, что я здесь", - добавил Холл, разместивший свою фотографию в больнице. Ранее Fox News сообщал, что раненый корреспондент проходит лечение за пределами Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/ekstraditsiya-1781673471.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша