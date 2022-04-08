https://ria.ru/20220408/rammstein-1782588072.html
Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein
Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein - РИА Новости, 08.04.2022
Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein
Группа Rammstein представила клип на песню "Zick Zack". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:06
2022-04-08T19:06
2022-04-08T19:24
культура
rammstein
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Группа Rammstein представила клип на песню "Zick Zack". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. Новое видео немецкой команды — сатира на чрезмерное увлечение пластической хирургией. Музыканты предстали в сложном гриме. Гигантские накладные губы и скулы, съемные кубики пресса — в этих образах рокеров трудно узнать. Больше всего "вмешательств" претерпел герой Тилля Линдеманна. Лидер группы сыграл шоумена, который так перестарался с модификациями, что в одном из кадров его лицо чуть ли не стекает к подбородку. В попытке остановить бегство филлеров со скул, он даже хватается за скотч и степлер. Безрезультатно. И очень опасно.Режиссер ролика — Йорн Хейтманн. Он же снял клипы Rammstein на песни "Ich will", "Mutter" и другие. "Zick Zack" — второй сингл с нового альбома группы, релиз которого запланирован на 29 апреля.
https://ria.ru/20220408/valo-1782472506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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rammstein, новости культуры, музыка
19:06 08.04.2022 (обновлено: 19:24 08.04.2022)
Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein
Группа Rammstein представила клип на песню "Zick Zack"
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Группа Rammstein представила клип на песню "Zick Zack". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.
Новое видео немецкой команды — сатира на чрезмерное увлечение пластической хирургией. Музыканты предстали в сложном гриме. Гигантские накладные губы и скулы, съемные кубики пресса — в этих образах рокеров трудно узнать.
Больше всего "вмешательств" претерпел герой Тилля Линдеманна. Лидер группы сыграл шоумена, который так перестарался с модификациями, что в одном из кадров его лицо чуть ли не стекает к подбородку. В попытке остановить бегство филлеров со скул, он даже хватается за скотч и степлер. Безрезультатно. И очень опасно.
Режиссер ролика — Йорн Хейтманн. Он же снял клипы Rammstein на песни "Ich will", "Mutter" и другие.
"Zick Zack" — второй сингл с нового альбома группы, релиз которого запланирован на 29 апреля.