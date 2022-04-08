https://ria.ru/20220408/rammstein-1782588072.html

Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein

Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein - РИА Новости, 08.04.2022

Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein

Группа Rammstein представила клип на песню "Zick Zack". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:06

2022-04-08T19:06

2022-04-08T19:24

культура

rammstein

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Группа Rammstein представила клип на песню "Zick Zack". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. Новое видео немецкой команды — сатира на чрезмерное увлечение пластической хирургией. Музыканты предстали в сложном гриме. Гигантские накладные губы и скулы, съемные кубики пресса — в этих образах рокеров трудно узнать. Больше всего "вмешательств" претерпел герой Тилля Линдеманна. Лидер группы сыграл шоумена, который так перестарался с модификациями, что в одном из кадров его лицо чуть ли не стекает к подбородку. В попытке остановить бегство филлеров со скул, он даже хватается за скотч и степлер. Безрезультатно. И очень опасно.Режиссер ролика — Йорн Хейтманн. Он же снял клипы Rammstein на песни "Ich will", "Mutter" и другие. "Zick Zack" — второй сингл с нового альбома группы, релиз которого запланирован на 29 апреля.

https://ria.ru/20220408/valo-1782472506.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

rammstein, новости культуры, музыка