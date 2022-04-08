https://ria.ru/20220408/pvo-1782510459.html

Систему ПВО С-300 доставили из Словакии на Украину

Систему ПВО С-300 доставили из Словакии на Украину - РИА Новости, 08.04.2022

Систему ПВО С-300 доставили из Словакии на Украину

Словакия передала Украине систему ПВО С-300, сообщило сетевое издание Noviny со ссылкой на телеканал Markiza. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:01

2022-04-08T14:01

2022-04-08T14:39

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ПРАГА, 8 апр — РИА Новости. Словакия передала Украине систему ПВО С-300, сообщило сетевое издание Noviny со ссылкой на телеканал Markiza."Система ПВО С-300 тайком в течение последних двух дней была доставлена из Словакии на Украину", — приводит портал заявление из эфира.Эту информацию также подтвердил глава словацкого правительства Эдуард Хегер."Словакия на основе просьбы Украины о помощи при самообороне в смысле статьи 51 Хартии ООН как прямое последствие вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации в качестве дара передала Украине систему ПВЛ С-300", — заявил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782483624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, словакия, украина, пво, оружие