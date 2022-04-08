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ПСБ на форуме "Госзаказ" провел круглый стол на тему диверсификации ОПК - РИА Новости, 08.04.2022
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ПСБ на форуме "Госзаказ" провел круглый стол на тему диверсификации ОПК
ПСБ на форуме "Госзаказ" провел круглый стол на тему диверсификации ОПК - РИА Новости, 08.04.2022
ПСБ на форуме "Госзаказ" провел круглый стол на тему диверсификации ОПК
ПСБ в рамках деловой программы проходящего в Москве XVII всероссийского форума-выставки "Госзаказ" ПСБ организовал круглый стол "Диверсификация ОПК:... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:58
2022-04-08T09:58
экономика
антон дроздов
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ПСБ в рамках деловой программы проходящего в Москве XVII всероссийского форума-выставки "Госзаказ" ПСБ организовал круглый стол "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста отечественного производства" с участием крупнейших компаний и представителей государственных структур, сообщает пресс-служба банка."Год назад на форуме "Госзаказ" мы проводили аналогичный круглый стол по обсуждению вопросов диверсификации и импортозамещения. Тогда мы собрали ряд предложений от всех заинтересованных сторон по устранению барьеров и стимулированию реализации проектов. В течение года многие вопросы были решены. Однако сейчас в виду беспрецедентного санкционного давления возникли новые вызовы. Участниками круглого стола был высказан ряд предложений, которые будут дополнительно проработаны и направлены организаторам форума для включения в итоговую резолюцию", — сказал руководитель дивизиона "Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование" ПСБ Антон Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.Среди тем, которые поднимались участниками дискуссии, звучали дополнительные меры господдержки импортозамещения, вопросы повышения эффективного взаимодействия предприятий ОПК и малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения, роль институтов развития и кредитных организаций в организации финансирования диверсификационных проектов, стимулирование научных разработок и их внедрения участниками проектов на региональном уровне, вопросы планирования среднесрочных госзакупок и долгосрочных контрактов и ряд других тем."ПСБ как банк, нацеленный на поддержку отечественной промышленности, является постоянно действующей "площадкой" для взаимодействия всех заинтересованных сторон, направленной на расширение проектов импортозамещения и диверсификации. В связи с этим работа по поддержке данных сегментов будет продолжаться и за рамками форума", - отметил Дроздов.
https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782315554.html
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экономика, антон дроздов, новости компаний - экономика, псб (банк псб)
09:58 08.04.2022
 
ПСБ на форуме "Госзаказ" провел круглый стол на тему диверсификации ОПК

ПСБ на форуме "Госзаказ" провел круглый стол на тему диверсификации ОПК

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
ПСБ
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ПСБ в рамках деловой программы проходящего в Москве XVII всероссийского форума-выставки "Госзаказ" ПСБ организовал круглый стол "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста отечественного производства" с участием крупнейших компаний и представителей государственных структур, сообщает пресс-служба банка.
"Год назад на форуме "Госзаказ" мы проводили аналогичный круглый стол по обсуждению вопросов диверсификации и импортозамещения. Тогда мы собрали ряд предложений от всех заинтересованных сторон по устранению барьеров и стимулированию реализации проектов. В течение года многие вопросы были решены. Однако сейчас в виду беспрецедентного санкционного давления возникли новые вызовы. Участниками круглого стола был высказан ряд предложений, которые будут дополнительно проработаны и направлены организаторам форума для включения в итоговую резолюцию", — сказал руководитель дивизиона "Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование" ПСБ Антон Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.
ПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 15:27
ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок
Среди тем, которые поднимались участниками дискуссии, звучали дополнительные меры господдержки импортозамещения, вопросы повышения эффективного взаимодействия предприятий ОПК и малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения, роль институтов развития и кредитных организаций в организации финансирования диверсификационных проектов, стимулирование научных разработок и их внедрения участниками проектов на региональном уровне, вопросы планирования среднесрочных госзакупок и долгосрочных контрактов и ряд других тем.
"ПСБ как банк, нацеленный на поддержку отечественной промышленности, является постоянно действующей "площадкой" для взаимодействия всех заинтересованных сторон, направленной на расширение проектов импортозамещения и диверсификации. В связи с этим работа по поддержке данных сегментов будет продолжаться и за рамками форума", - отметил Дроздов.
Всероссийский форум-выставка Госзаказ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:09
ПСБ подписал ряд соглашений с малым и средним бизнесом на форуме "Госзаказ"
 
ЭкономикаАнтон ДроздовНовости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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