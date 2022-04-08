https://ria.ru/20220408/provokatsii-1782517817.html

Глава МИД ДНР не исключила новых провокаций ВСУ против мирных жителей

Глава МИД ДНР не исключила новых провокаций ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 08.04.2022

Глава МИД ДНР не исключила новых провокаций ВСУ против мирных жителей

Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова не исключает провокаций украинских войск против мирных жителей в случае отступления. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:19

2022-04-08T14:19

2022-04-08T14:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

денис пушилин

дмитрий песков

краматорск

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова не исключает провокаций украинских войск против мирных жителей в случае отступления."Опасаемся, что на данный момент украинские силовики отступают и могут совершать такие провокации, которые произошли в Краматорске, и в отношении других мирных граждан", - сказала Никонорова на пресс-конференции.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

краматорск

россия

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, эдуард басурин, денис пушилин, дмитрий песков, краматорск, россия, донецкая народная республика, наталья никонорова