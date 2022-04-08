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В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников - РИА Новости, 08.04.2022
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В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников - РИА Новости, 08.04.2022
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников
В Краснодаре уволили учительницу, которая грозилась "расстрелять из автомата" школьников, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:31
2022-04-08T17:31
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. В Краснодаре уволили учительницу, которая грозилась "расстрелять из автомата" школьников, сообщили РИА Новости в мэрии."По информации департамента образования, учительница, о которой идёт речь в публикации, уволена", - сообщили в мэрии.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край
17:31 08.04.2022
 
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников

В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников из автомата

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. В Краснодаре уволили учительницу, которая грозилась "расстрелять из автомата" школьников, сообщили РИА Новости в мэрии.
В четверг один из Telegram-каналов опубликовал аудиозапись с разговором, предположительно, учительницы с учениками в школе Краснодара. Женщина разговаривает очень грубо и в итоге обещает "расстрелять" ребят, отмечая, что уже взяла автомат.
"По информации департамента образования, учительница, о которой идёт речь в публикации, уволена", - сообщили в мэрии.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 18:35
Подросток, убивший на улице в Перми школьника, получил 6,5 года колонии
 
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