https://ria.ru/20220408/proisshestvie-1782574657.html
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников - РИА Новости, 08.04.2022
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников
В Краснодаре уволили учительницу, которая грозилась "расстрелять из автомата" школьников, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:31
2022-04-08T17:31
2022-04-08T17:31
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. В Краснодаре уволили учительницу, которая грозилась "расстрелять из автомата" школьников, сообщили РИА Новости в мэрии."По информации департамента образования, учительница, о которой идёт речь в публикации, уволена", - сообщили в мэрии.
https://ria.ru/20220401/prigovor-1781363719.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников
В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников из автомата