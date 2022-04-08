https://ria.ru/20220408/proisshestvie-1782574657.html

В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников

В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников - РИА Новости, 08.04.2022

В Краснодаре уволили учительницу за обещание расстрелять учеников

В Краснодаре уволили учительницу, которая грозилась "расстрелять из автомата" школьников, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:31

2022-04-08T17:31

2022-04-08T17:31

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. В Краснодаре уволили учительницу, которая грозилась "расстрелять из автомата" школьников, сообщили РИА Новости в мэрии."По информации департамента образования, учительница, о которой идёт речь в публикации, уволена", - сообщили в мэрии.

https://ria.ru/20220401/prigovor-1781363719.html

краснодарский край

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, краснодарский край