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Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2022
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Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос
Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2022
Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 78,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:09
2022-04-08T13:09
вциом
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 78,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 28 марта по 03 апреля составил 78,9%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 81,6%, следует из результатов исследования.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 марта по 03 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, общество, россия, владимир путин
13:09 08.04.2022
 
Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос

Опрос ВЦИОМ: большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 78,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента в период с 28 марта по 03 апреля составил 78,9%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 81,6%, следует из результатов исследования.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 марта по 03 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:27
Президент Сербии отверг все оскорбления, звучащие в адрес Путина на Западе
 
ВЦИОМОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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