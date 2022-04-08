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Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос
Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2022
Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 78,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:09
2022-04-08T13:09
2022-04-08T13:09
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 78,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 28 марта по 03 апреля составил 78,9%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 81,6%, следует из результатов исследования.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 марта по 03 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20220408/vuchich-1782413135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, общество, россия, владимир путин
Большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу