https://ria.ru/20220408/prazdniki-1782415712.html

Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников

Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников

Длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:18

2022-04-08T03:18

2022-04-08T10:39

праздник

россия

майские праздники

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами, пояснила агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.Далеко не все компании на рынке могут позволить себе приостановку работы. Дополнительные выходные для них — необходимость платить работникам в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда. С другой стороны, не менее важны социальные вопросы."Предложение сделать выходными днями 4-6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах", — считает Петровская. Граждане будут заниматься посадками на личных огородах, что даст возможность получить осенью гарантированный урожай.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/prazdniki-1782038747.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

праздник, россия, майские праздники, общество