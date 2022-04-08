https://ria.ru/20220408/prazdniki-1782415712.html
Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников
Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников
Длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:18
2022-04-08T03:18
2022-04-08T10:39
праздник
россия
майские праздники
общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами, пояснила агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.Далеко не все компании на рынке могут позволить себе приостановку работы. Дополнительные выходные для них — необходимость платить работникам в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда. С другой стороны, не менее важны социальные вопросы."Предложение сделать выходными днями 4-6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах", — считает Петровская. Граждане будут заниматься посадками на личных огородах, что даст возможность получить осенью гарантированный урожай.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/prazdniki-1782038747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздник, россия, майские праздники, общество
03:18 08.04.2022 (обновлено: 10:39 08.04.2022)
Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников
Завкафедрой РУДН Петровская допустила продление выходных в мае для сохранения рабочих мест