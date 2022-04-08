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Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников - РИА Новости, 08.04.2022
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Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников
Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников
Длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:18
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праздник
россия
майские праздники
общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами, пояснила агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.Далеко не все компании на рынке могут позволить себе приостановку работы. Дополнительные выходные для них — необходимость платить работникам в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда. С другой стороны, не менее важны социальные вопросы."Предложение сделать выходными днями 4-6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах", — считает Петровская. Граждане будут заниматься посадками на личных огородах, что даст возможность получить осенью гарантированный урожай.
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праздник, россия, майские праздники, общество
03:18 08.04.2022 (обновлено: 10:39 08.04.2022)
 
Эксперт рассказала, от чего зависит продление майских праздников

Завкафедрой РУДН Петровская допустила продление выходных в мае для сохранения рабочих мест

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСалют в Москве
Салют в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Салют в Москве
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Людям могут разрешить не работать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами, пояснила агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.
Далеко не все компании на рынке могут позволить себе приостановку работы. Дополнительные выходные для них — необходимость платить работникам в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда. С другой стороны, не менее важны социальные вопросы.
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 11:49Сказано в эфире
Эксперт поддержал идею продлить майские праздники
"Предложение сделать выходными днями 4-6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах", — считает Петровская. Граждане будут заниматься посадками на личных огородах, что даст возможность получить осенью гарантированный урожай.
 
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