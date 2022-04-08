Рейтинг@Mail.ru
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/posol-1782545026.html
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона - РИА Новости, 08.04.2022
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона
Посол Франции в Польше вызван в МИД страны из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об антисемитизме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:46
2022-04-08T15:46
в мире
польша
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736748_0:37:3076:1767_1920x0_80_0_0_f6c63aefd83d65c2af651915ad7094d7.jpg
ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Посол Франции в Польше вызван в МИД страны из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об антисемитизме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Ранее в интервью для журнала Le Parisien президент Франции обвинил Моравецкого в том, что он "является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ". Также Макрон заявил, что премьер Польши хочет помочь выиграть выборы Франции Марин Ле Пен."Из-за утверждения, содержащегося в интервью президента Французской Республики Le Parisien, министр Збигнев Рау принял решение о вызове посла Франции в МИД", - написал Ясина в Twitter.
https://ria.ru/20220405/makron-1781902934.html
польша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736748_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_c9072631d381b66a16b494cc6ead33dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, франция
15:46 08.04.2022
 
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона

Посол Франции вызван в МИД Польши из-за слов Макрона об антисемитизме премьера Моравецкого

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Посол Франции в Польше вызван в МИД страны из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об антисемитизме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Ранее в интервью для журнала Le Parisien президент Франции обвинил Моравецкого в том, что он "является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ". Также Макрон заявил, что премьер Польши хочет помочь выиграть выборы Франции Марин Ле Пен.
"Из-за утверждения, содержащегося в интервью президента Французской Республики Le Parisien, министр Збигнев Рау принял решение о вызове посла Франции в МИД", - написал Ясина в Twitter.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 15:09
Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах
 
В миреПольшаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала