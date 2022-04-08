https://ria.ru/20220408/posol-1782545026.html

Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона

Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона - РИА Новости, 08.04.2022

Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона

Посол Франции в Польше вызван в МИД страны из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об антисемитизме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:46

2022-04-08T15:46

2022-04-08T15:46

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польша

франция

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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Посол Франции в Польше вызван в МИД страны из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об антисемитизме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Ранее в интервью для журнала Le Parisien президент Франции обвинил Моравецкого в том, что он "является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ". Также Макрон заявил, что премьер Польши хочет помочь выиграть выборы Франции Марин Ле Пен."Из-за утверждения, содержащегося в интервью президента Французской Республики Le Parisien, министр Збигнев Рау принял решение о вызове посла Франции в МИД", - написал Ясина в Twitter.

https://ria.ru/20220405/makron-1781902934.html

польша

франция

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, франция