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Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона - РИА Новости, 08.04.2022
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона
Посол Франции в Польше вызван в МИД страны из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об антисемитизме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:46
2022-04-08T15:46
2022-04-08T15:46
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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Посол Франции в Польше вызван в МИД страны из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об антисемитизме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Ранее в интервью для журнала Le Parisien президент Франции обвинил Моравецкого в том, что он "является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ". Также Макрон заявил, что премьер Польши хочет помочь выиграть выборы Франции Марин Ле Пен."Из-за утверждения, содержащегося в интервью президента Французской Республики Le Parisien, министр Збигнев Рау принял решение о вызове посла Франции в МИД", - написал Ясина в Twitter.
https://ria.ru/20220405/makron-1781902934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, франция
Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона
Посол Франции вызван в МИД Польши из-за слов Макрона об антисемитизме премьера Моравецкого