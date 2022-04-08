Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 тысяч 780,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 772 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 259 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
По его словам, в пятницу проводятся девять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 197 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
"На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости", - отметил генерал.
26 марта, 08:00Россия отвечает за Украину