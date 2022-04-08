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Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/pomosch-1782620076.html
Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 08.04.2022
Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину уже почти 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:09
2022-04-08T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 тысяч 780,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 772 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 259 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.По его словам, в пятницу проводятся девять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 197 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания."На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости", - отметил генерал.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:09 08.04.2022
 
Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 тысяч 780,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 772 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 259 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
По его словам, в пятницу проводятся девять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 197 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
"На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости", - отметил генерал.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
Россия отвечает за Украину
 
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