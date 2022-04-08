https://ria.ru/20220408/pomosch-1782620076.html

Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 08.04.2022

Россия доставила на Украину почти десять тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину уже почти 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:09

2022-04-08T22:09

2022-04-08T22:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779737389_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_86f305b221fb526eed4bcead4ef4a3f1.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 тысяч 780,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 772 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 259 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.По его словам, в пятницу проводятся девять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 197 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания."На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр