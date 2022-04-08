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Российские военные доставили более 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм

Российские военные доставили более 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм - РИА Новости, 08.04.2022

Российские военные доставили более 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм

Российские военнослужащие доставили более 60 тонн гуманитарной помощи жителям города Изюм в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:48

2022-04-08T08:48

2022-04-08T15:11

в мире

россия

вооруженные силы рф

харьковская область

изюм (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 60 тонн гуманитарной помощи жителям города Изюм в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Как рассказал в предоставленном Минобороны видеоролике военнослужащий ВАИ (Военная автомобильная инспекция ВС РФ), основной задачей было "сопровождение колонны МЧС до города Изюм, доехать безопасно, без потерь - и обратно"."Гражданский автотранспорт не препятствует прохождению наших воинских колонн", - добавил он, отметив, что в задачи его подразделения также входили отражение атак диверсионно-разведывательных групп и вывод колонны из-под огня.Местные жители, пришедшие за гуманитарной помощью, сообщили, что в городе нет электричества, отопления и воды, а еду им приходится готовить на улице. Те изюмчане, у которых нет своего подвала, укрываются в одном из храмов города.Минобороны также показало, как военнослужащие приносят пакеты с гумпомощью прямо в такое укрытие. Прячущиеся там жители рассказали, что решили перебраться туда, потому что во дворе их дома упали 8 бомб. За время отсутствия жителей к ним в квартиру наведывались мародеры."Людей очень много в городе в подвалах. Готовим на кострах, состарились за это время на 20 лет. Надеемся, что это скоро кончится и мы домой вернемся", - сказала жительница Изюма.О взятии под контроль Изюма Минобороны сообщило 24 марта.

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782229959.html

россия

харьковская область

изюм (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выдача гуманитарной помощи российскими военными в городе Изюм Российские военные доставили более 60 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям города Изюма в Харьковской области – МО РФ 2022-04-08T08:48 true PT1M18S

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, вооруженные силы рф, харьковская область, изюм (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)