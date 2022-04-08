https://ria.ru/20220408/polsha-1782565381.html

Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши

Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши - РИА Новости, 08.04.2022

Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши

Россия в ответ на действия Варшавы объявила персонами нон грата 45 сотрудников польского посольства, сообщает МИД. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:46

2022-04-08T16:46

2022-04-08T18:09

политика

россия

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в ответ на действия Варшавы объявила персонами нон грата 45 сотрудников польского посольства, сообщает МИД.Сегодня дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Кшиштофа Краевского и выразило ему решительный протест по поводу необоснованной высылки 45 сотрудников российских загранучреждений в Польше.Москва расценивает такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения и ответственность за это полностью лежит на польской стороне, подчеркнули в МИД."В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России", — говорится в релизе.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/diplomaty-1782041502.html

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)