Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Аварийно-спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к периоду половодья, заявил журналистам заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Готовы все городские службы и службы спасения к тому, чтобы огромные территории Москвы не были подвержены каким-то критическим проявлениям из-за пропуска воды. Наши водохранилища, которые принимают талую воду, имеют возможность принять прогнозируемое количество воды, их емкость это позволяет. В течение ранней весны и последние дни зимних месяцев избыток воды пропустили через Москву-реку. По самой Москве-реке и одна, и вторая плотины готовы", - рассказал он на учениях по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.
В учениях приняли участие специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, Пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра, работники "Мосводоканала", "Мосводостока", "Москоллектора", ОЭК, "Гормоста" и других подразделений комплекса городского хозяйства столицы, а также формирования добровольцев. Всего в мероприятии задействовали 180 человек из 28 органов исполнительной власти и организаций города и свыше 65 единиц техники.
Как рассказал заммэра, 46 населенных пунктов на территории Москвы подвержены подтоплениям, в первую очередь это Троицкий и Новомосковский округа. На учениях отрабатываются мероприятия по эвакуации населения, обеспечению его продуктами питания, оказании медпомощи, обеспечению электроснабжением.
"Мы даже отрабатываем такие мероприятия, в отличие от предыдущих лет, как спасение и перебазировка домашних животных. Для учений привлечена наша авиация санитарная в том числе, вертолеты средней вместимости, также отрабатываем перекачку воды с помощью новой системы "Водолей", которая может на большие расстояния, до двух километров, с большой эффективностью перекачивать воду", - добавил Бирюков.