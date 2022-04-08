https://ria.ru/20220408/polovode-1782542931.html

Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью

Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью - РИА Новости, 08.04.2022

Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью

Аварийно-спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к периоду половодья, заявил журналистам заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:39

2022-04-08T15:39

2022-04-08T15:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

мосводоканал

москоллектор

москва

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петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Аварийно-спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к периоду половодья, заявил журналистам заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.В учениях приняли участие специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, Пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра, работники "Мосводоканала", "Мосводостока", "Москоллектора", ОЭК, "Гормоста" и других подразделений комплекса городского хозяйства столицы, а также формирования добровольцев. Всего в мероприятии задействовали 180 человек из 28 органов исполнительной власти и организаций города и свыше 65 единиц техники.Как рассказал заммэра, 46 населенных пунктов на территории Москвы подвержены подтоплениям, в первую очередь это Троицкий и Новомосковский округа. На учениях отрабатываются мероприятия по эвакуации населения, обеспечению его продуктами питания, оказании медпомощи, обеспечению электроснабжением.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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