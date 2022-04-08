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Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью - РИА Новости, 08.04.2022
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Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью
Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью - РИА Новости, 08.04.2022
Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью
Аварийно-спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к периоду половодья, заявил журналистам заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:39
2022-04-08T15:39
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мосводосток
мосводоканал
москоллектор
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Аварийно-спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к периоду половодья, заявил журналистам заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.В учениях приняли участие специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, Пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра, работники "Мосводоканала", "Мосводостока", "Москоллектора", ОЭК, "Гормоста" и других подразделений комплекса городского хозяйства столицы, а также формирования добровольцев. Всего в мероприятии задействовали 180 человек из 28 органов исполнительной власти и организаций города и свыше 65 единиц техники.Как рассказал заммэра, 46 населенных пунктов на территории Москвы подвержены подтоплениям, в первую очередь это Троицкий и Новомосковский округа. На учениях отрабатываются мероприятия по эвакуации населения, обеспечению его продуктами питания, оказании медпомощи, обеспечению электроснабжением.
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мосводосток, мосводоканал, москоллектор, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
15:39 08.04.2022
 

Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Аварийно-спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к периоду половодья, заявил журналистам заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Готовы все городские службы и службы спасения к тому, чтобы огромные территории Москвы не были подвержены каким-то критическим проявлениям из-за пропуска воды. Наши водохранилища, которые принимают талую воду, имеют возможность принять прогнозируемое количество воды, их емкость это позволяет. В течение ранней весны и последние дни зимних месяцев избыток воды пропустили через Москву-реку. По самой Москве-реке и одна, и вторая плотины готовы", - рассказал он  на учениях по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.
В учениях приняли участие специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, Пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра, работники "Мосводоканала", "Мосводостока", "Москоллектора", ОЭК, "Гормоста" и других подразделений комплекса городского хозяйства столицы, а также формирования добровольцев. Всего в мероприятии задействовали 180 человек из 28 органов исполнительной власти и организаций города и свыше 65 единиц техники.
Водохранилище - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
17 марта, 14:08Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью
Как рассказал заммэра, 46 населенных пунктов на территории Москвы подвержены подтоплениям, в первую очередь это Троицкий и Новомосковский округа. На учениях отрабатываются мероприятия по эвакуации населения, обеспечению его продуктами питания, оказании медпомощи, обеспечению электроснабжением.
"Мы даже отрабатываем такие мероприятия, в отличие от предыдущих лет, как спасение и перебазировка домашних животных. Для учений привлечена наша авиация санитарная в том числе, вертолеты средней вместимости, также отрабатываем перекачку воды с помощью новой системы "Водолей", которая может на большие расстояния, до двух километров, с большой эффективностью перекачивать воду", - добавил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосводоканалМосколлекторМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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