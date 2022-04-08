https://ria.ru/20220408/peterburg-1782523473.html
В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты
В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты - РИА Новости, 08.04.2022
В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты
Сезон навигации и разведения мостов откроется в Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:06
2022-04-08T15:06
2022-04-08T15:06
туризм
туризм
городское хозяйство москвы
александр беглов
александр невский
нева (река)
санкт-петербург
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603919942_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_aa88ecf5152e9e9c7b05a306a366c999.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Сезон навигации и разведения мостов откроется в Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Отмечается, что график в этом году остался без изменений. По-прежнему дважды за ночь будут разводиться Дворцовый, Володарский, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов через Большую Невку проводится по предварительной заявке за двое суток."Известные на весь мир петербургские разводные мосты — не только достопримечательность города и магнит для туристов, но и ключ к важнейшим транспортным артериям", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.По его словам, за 2021 год мосты в Петербурге разводились 2 177 раз, по Неве было проведено 2 952 судов. Отмечается, что все мосты в северной столице полностью подготовлены к началу навигации.
https://ria.ru/20211115/kareliya-1758606406.html
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603919942_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_3e11c9c79c270912b46600a65f2028fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, городское хозяйство москвы, александр беглов, александр невский, нева (река), санкт-петербург, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты
Навигация и сезон разводных мостов в Петербурге начнутся с 10 апреля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Сезон навигации и разведения мостов откроется в Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Отмечается, что график в этом году остался без изменений. По-прежнему дважды за ночь будут разводиться Дворцовый, Володарский, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов через Большую Невку проводится по предварительной заявке за двое суток.
"Известные на весь мир петербургские разводные мосты — не только достопримечательность города и магнит для туристов, но и ключ к важнейшим транспортным артериям", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
По его словам, за 2021 год мосты в Петербурге разводились 2 177 раз, по Неве было проведено 2 952 судов. Отмечается, что все мосты в северной столице полностью подготовлены к началу навигации.