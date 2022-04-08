https://ria.ru/20220408/peterburg-1782523473.html

В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты

В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты - РИА Новости, 08.04.2022

В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты

Сезон навигации и разведения мостов откроется в Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:06

2022-04-08T15:06

2022-04-08T15:06

туризм

туризм

городское хозяйство москвы

александр беглов

александр невский

нева (река)

санкт-петербург

куда поехать

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Сезон навигации и разведения мостов откроется в Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Отмечается, что график в этом году остался без изменений. По-прежнему дважды за ночь будут разводиться Дворцовый, Володарский, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов через Большую Невку проводится по предварительной заявке за двое суток."Известные на весь мир петербургские разводные мосты — не только достопримечательность города и магнит для туристов, но и ключ к важнейшим транспортным артериям", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.По его словам, за 2021 год мосты в Петербурге разводились 2 177 раз, по Неве было проведено 2 952 судов. Отмечается, что все мосты в северной столице полностью подготовлены к началу навигации.

https://ria.ru/20211115/kareliya-1758606406.html

нева (река)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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