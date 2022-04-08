https://ria.ru/20220408/perm-1782553127.html

Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома

Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома - РИА Новости, 08.04.2022

Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома

Пермские полицейские разыскали и вернули домой второклассницу, которая ушла из школы и одна уехала за 130 километров от родного города, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:15

2022-04-08T16:15

2022-04-08T16:15

происшествия

россия

пермский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Пермские полицейские разыскали и вернули домой второклассницу, которая ушла из школы и одна уехала за 130 километров от родного города, сообщила пресс-служба пермского линейного отдела МВД России на транспорте.По данным ведомства, второклассница утром решила уйти с уроков и уехать из Перми. Она добралась до железнодорожной станции Промучасток, расположенной в 24 километрах от школы, где села в электропоезд до Верещагино (находится примерно в 130 километрах от Перми). Спустя пару часов ее заметил ревизор и передал информацию в полицию.На конечной станции юная пассажирка вышла из электрички, там ее встретили сотрудники транспортной полиции. Школьница хотела продолжить путешествие и попросила полицейских передать родителям, что она ушла. Ее успокоили и накормили. Вскоре за ребенком приехали родители. Выяснилось, что школьница испытывает трудности в обучении и общении с одноклассниками, из-за этого не в первый раз уходит с уроков."Сотрудники транспортной полиции на станции Верещагино разыскали юную путешественницу-второклассницу из Перми. Они провели профилактическую беседу со школьницей", - говорится в сообщении.Родителей девочки привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Они должны будут заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.

https://ria.ru/20220111/volgograd-1767351194.html

https://ria.ru/20220304/poiski-1776421934.html

россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)