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Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома - РИА Новости, 08.04.2022
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Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома
Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома - РИА Новости, 08.04.2022
Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома
Пермские полицейские разыскали и вернули домой второклассницу, которая ушла из школы и одна уехала за 130 километров от родного города, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:15
2022-04-08T16:15
происшествия
россия
пермский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Пермские полицейские разыскали и вернули домой второклассницу, которая ушла из школы и одна уехала за 130 километров от родного города, сообщила пресс-служба пермского линейного отдела МВД России на транспорте.По данным ведомства, второклассница утром решила уйти с уроков и уехать из Перми. Она добралась до железнодорожной станции Промучасток, расположенной в 24 километрах от школы, где села в электропоезд до Верещагино (находится примерно в 130 километрах от Перми). Спустя пару часов ее заметил ревизор и передал информацию в полицию.На конечной станции юная пассажирка вышла из электрички, там ее встретили сотрудники транспортной полиции. Школьница хотела продолжить путешествие и попросила полицейских передать родителям, что она ушла. Ее успокоили и накормили. Вскоре за ребенком приехали родители. Выяснилось, что школьница испытывает трудности в обучении и общении с одноклассниками, из-за этого не в первый раз уходит с уроков."Сотрудники транспортной полиции на станции Верещагино разыскали юную путешественницу-второклассницу из Перми. Они провели профилактическую беседу со школьницей", - говорится в сообщении.Родителей девочки привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Они должны будут заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.
https://ria.ru/20220111/volgograd-1767351194.html
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происшествия, россия, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:15 08.04.2022
 
Пермская второклассница ушла из школы и уехала за 130 километров от дома

В Пермском крае вернули домой второклассницу, уехавшую за 130 километров от родного города

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Пермские полицейские разыскали и вернули домой второклассницу, которая ушла из школы и одна уехала за 130 километров от родного города, сообщила пресс-служба пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
По данным ведомства, второклассница утром решила уйти с уроков и уехать из Перми. Она добралась до железнодорожной станции Промучасток, расположенной в 24 километрах от школы, где села в электропоезд до Верещагино (находится примерно в 130 километрах от Перми). Спустя пару часов ее заметил ревизор и передал информацию в полицию.
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На конечной станции юная пассажирка вышла из электрички, там ее встретили сотрудники транспортной полиции. Школьница хотела продолжить путешествие и попросила полицейских передать родителям, что она ушла. Ее успокоили и накормили. Вскоре за ребенком приехали родители. Выяснилось, что школьница испытывает трудности в обучении и общении с одноклассниками, из-за этого не в первый раз уходит с уроков.
"Сотрудники транспортной полиции на станции Верещагино разыскали юную путешественницу-второклассницу из Перми. Они провели профилактическую беседу со школьницей", - говорится в сообщении.
Родителей девочки привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Они должны будут заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.
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