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Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/peregovory-1782521716.html
Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров
Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 08.04.2022
Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров
Переговоры России и Украины идут непросто, Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса были выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:33
2022-04-08T14:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
владимир путин
арарат мирзоян
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут непросто, Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса были выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Они идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", - сказал министр журналистам после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир путин, арарат мирзоян, мид армении, ситуация в днр и лнр, донбасс
14:33 08.04.2022 (обновлено: 14:38 08.04.2022)
 
Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут непросто

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут непросто, Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса были выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", - сказал министр журналистам после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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