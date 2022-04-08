https://ria.ru/20220408/peregovory-1782521716.html

Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров

Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 08.04.2022

Переговоры с Украиной идут непросто, заявил Лавров

Переговоры России и Украины идут непросто, Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса были выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:33

2022-04-08T14:33

2022-04-08T14:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

владимир путин

арарат мирзоян

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут непросто, Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса были выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Они идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", - сказал министр журналистам после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782001272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир путин, арарат мирзоян, мид армении, ситуация в днр и лнр, донбасс