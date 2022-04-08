https://ria.ru/20220408/pamyatniki-1782257797.html

Названы самые нелепые памятники в России

Названы самые нелепые памятники в России - РИА Новости, 08.04.2022

Названы самые нелепые памятники в России

Эксперты узнали, какие памятники россияне считают самыми смешными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:45

2022-04-08T03:45

2022-04-08T03:45

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йошкар-ола

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, какие памятники россияне считают самыми смешными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Больше всего голосов набрал "Лысый Петр I", или монумент императору скульптора Михаила Шемякина, расположенный в Санкт-Петербурге (18 процентов), следует из данных опроса в соцсетях.Второе место заняла композиция с клизмой и ангелочками на территории одного из санаториев в Железноводске, а "бронзу" рейтинга получила краснодарская скульптура "Гуляющие собачки" Валерия Пчелина.Также в список вошли памятники комару (Ноябрьск), Йошкину коту (Йошкар-Ола) и батарее центрального отопления (Самара), монумент застигнутому врасплох любовнику в Томске, "Пермяк солёные уши" в Перми, "Шоколадная фея" в Покрове и воронежская скульптурная композиция — слишком брутальный конь у отеля "Яр".

https://ria.ru/20220406/yoshkarola-1778007378.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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