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В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме - РИА Новости, 08.04.2022
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В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме
В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:17
2022-04-08T13:17
политика
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина."Блестящий был отчет правительства. Вы сами знаете, что президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам", - сказал он журналистам."А эти условия - сначала мы два года боролись с пандемией, и сейчас вы видите экономическую войну беспрецедентную тоже, которая развязана против нашей страны. И поэтому, конечно, оценка высокая", - добавил Песков.В четверг Госдума заслушала ежегодный отчет правительства и выступление председателя правительства Михаила Мишустина.
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политика, михаил мишустин, госдума рф
13:17 08.04.2022
 
В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме

Пресс-секретарь президента Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина.
"Блестящий был отчет правительства. Вы сами знаете, что президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам", - сказал он журналистам.
"А эти условия - сначала мы два года боролись с пандемией, и сейчас вы видите экономическую войну беспрецедентную тоже, которая развязана против нашей страны. И поэтому, конечно, оценка высокая", - добавил Песков.
В четверг Госдума заслушала ежегодный отчет правительства и выступление председателя правительства Михаила Мишустина.
Премьер Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства России в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 16:21
Премьер Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства
 
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