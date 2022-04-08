https://ria.ru/20220408/otchet-1782498577.html
В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме
В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:17
2022-04-08T13:17
2022-04-08T13:17
политика
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина."Блестящий был отчет правительства. Вы сами знаете, что президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам", - сказал он журналистам."А эти условия - сначала мы два года боролись с пандемией, и сейчас вы видите экономическую войну беспрецедентную тоже, которая развязана против нашей страны. И поэтому, конечно, оценка высокая", - добавил Песков.В четверг Госдума заслушала ежегодный отчет правительства и выступление председателя правительства Михаила Мишустина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, госдума рф
В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме
Пресс-секретарь президента Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина.
"Блестящий был отчет правительства. Вы сами знаете, что президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам", - сказал он журналистам.
"А эти условия - сначала мы два года боролись с пандемией, и сейчас вы видите экономическую войну беспрецедентную тоже, которая развязана против нашей страны. И поэтому, конечно, оценка высокая", - добавил Песков.
В четверг Госдума
заслушала ежегодный отчет правительства и выступление председателя правительства Михаила Мишустина
.