https://ria.ru/20220408/otchet-1782498577.html

В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме

В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме - РИА Новости, 08.04.2022

В Кремле назвали блестящим отчет правительства в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:17

2022-04-08T13:17

2022-04-08T13:17

политика

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина."Блестящий был отчет правительства. Вы сами знаете, что президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам", - сказал он журналистам."А эти условия - сначала мы два года боролись с пандемией, и сейчас вы видите экономическую войну беспрецедентную тоже, которая развязана против нашей страны. И поэтому, конечно, оценка высокая", - добавил Песков.В четверг Госдума заслушала ежегодный отчет правительства и выступление председателя правительства Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20220407/report-1782305827.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, михаил мишустин, госдума рф