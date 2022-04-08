https://ria.ru/20220408/oon-1782623589.html

Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН

Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН - РИА Новости, 08.04.2022

Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН

Администрация США не ожидает, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, заявила в пятницу... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:52

2022-04-08T22:52

2022-04-08T22:52

в мире

оон

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не ожидает, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я знаю, что уже звучал вопрос о том, удастся или нет лишить Россию статуса постоянного члена (Совбеза ООН). Мы не ожидаем, что это произойдет. Однако, очевидно, вчерашнее решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека служит свидетельством глобального ответа на злодеяния, которые мы увидели на Украине", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220408/rossiya-1782503084.html

https://ria.ru/20220408/oon-1782573731.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, россия, сша