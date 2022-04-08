Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН
Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена СБ ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не ожидает, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я знаю, что уже звучал вопрос о том, удастся или нет лишить Россию статуса постоянного члена (Совбеза ООН). Мы не ожидаем, что это произойдет. Однако, очевидно, вчерашнее решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека служит свидетельством глобального ответа на злодеяния, которые мы увидели на Украине", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.