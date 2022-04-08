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Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
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Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН
Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН
Администрация США не ожидает, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, заявила в пятницу... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:52
2022-04-08T22:52
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не ожидает, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я знаю, что уже звучал вопрос о том, удастся или нет лишить Россию статуса постоянного члена (Совбеза ООН). Мы не ожидаем, что это произойдет. Однако, очевидно, вчерашнее решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека служит свидетельством глобального ответа на злодеяния, которые мы увидели на Украине", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220408/rossiya-1782503084.html
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в мире, оон, россия, сша
22:52 08.04.2022
 
Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса члена СБ ООН

Псаки: США не ожидают, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена СБ ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не ожидает, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я знаю, что уже звучал вопрос о том, удастся или нет лишить Россию статуса постоянного члена (Совбеза ООН). Мы не ожидаем, что это произойдет. Однако, очевидно, вчерашнее решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека служит свидетельством глобального ответа на злодеяния, которые мы увидели на Украине", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Специальная сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 13:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН
Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 17:28
Медведев назвал все ограничения в обход ООН репрессалиями
 
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