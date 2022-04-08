ООН назвала удар по вокзалу в Краматорске нарушением гуманитарного права
ООН назвала удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске нарушением гуманитарного права
© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
ООН, 8 апр – РИА Новости. Удар по вокзалу в Краматорске абсолютно неприемлем, это является нарушением международного гуманитарного права, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Удар по вокзалу в Краматорске и другие удары по гражданским лицам совершенно неприемлемы. Налицо грубое нарушение международного гуманитарного права", - сказал Дюжаррик. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответу.
Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по подконтрольному Киеву городу Краматорску, обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По словам Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины.
Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
15 марта, 08:00Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация