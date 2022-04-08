https://ria.ru/20220408/onk-1782484693.html

Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО

Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 08.04.2022

Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО

Арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора Пензенской области, который в конце марта перенес... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:33

2022-04-08T12:33

2022-04-08T12:33

россия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

матросская тишина

иван белозерцев

дело ивана белозерцева

борис шпигель

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора Пензенской области, который в конце марта перенес инфаркт и COVID-19, вновь госпитализировали из СИЗО в гражданскую больницу с осложнениями, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.В марте Дружинина сообщила, что бизнесмена госпитализировали из московского СИЗО в предынфарктном состоянии, а 31 марта правозащитница рассказала, что Шпигель перенес острый инфаркт миокарда, у него также выявили COVID-19."Шпигель перенес инфаркт 25 марта, его прооперировали, а спустя несколько дней - 31 марта - его вернули в СИЗО. Сегодня его госпитализировали из следственного изолятора "Матросская тишина" в гражданскую больницу ГКБ №70. Предварительно, у него осложнения после перенесенного инфаркта и COVID-19", - сказала она.Дружинина подчеркнула, что правозащитники уже не раз обращали внимание на тяжелое состояние здоровья арестованного. По ее словам, нахождение Шпигеля с его состоянием здоровья в СИЗО создает серьезную угрозу для его жизни.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20211201/sizo-1761660422.html

https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html

россия

пензенская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, иван белозерцев, дело ивана белозерцева, борис шпигель, владимир путин, общественно-наблюдательная комиссия (онк)