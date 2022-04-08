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Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 08.04.2022
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Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО
Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 08.04.2022
Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО
Арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора Пензенской области, который в конце марта перенес... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:33
2022-04-08T12:33
россия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
иван белозерцев
дело ивана белозерцева
борис шпигель
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора Пензенской области, который в конце марта перенес инфаркт и COVID-19, вновь госпитализировали из СИЗО в гражданскую больницу с осложнениями, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.В марте Дружинина сообщила, что бизнесмена госпитализировали из московского СИЗО в предынфарктном состоянии, а 31 марта правозащитница рассказала, что Шпигель перенес острый инфаркт миокарда, у него также выявили COVID-19."Шпигель перенес инфаркт 25 марта, его прооперировали, а спустя несколько дней - 31 марта - его вернули в СИЗО. Сегодня его госпитализировали из следственного изолятора "Матросская тишина" в гражданскую больницу ГКБ №70. Предварительно, у него осложнения после перенесенного инфаркта и COVID-19", - сказала она.Дружинина подчеркнула, что правозащитники уже не раз обращали внимание на тяжелое состояние здоровья арестованного. По ее словам, нахождение Шпигеля с его состоянием здоровья в СИЗО создает серьезную угрозу для его жизни.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".
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россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, иван белозерцев, дело ивана белозерцева, борис шпигель, владимир путин, общественно-наблюдательная комиссия (онк)
12:33 08.04.2022
 
Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО

ОНК: арестованного бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, госпитализировали из СИЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора Пензенской области, который в конце марта перенес инфаркт и COVID-19, вновь госпитализировали из СИЗО в гражданскую больницу с осложнениями, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
В марте Дружинина сообщила, что бизнесмена госпитализировали из московского СИЗО в предынфарктном состоянии, а 31 марта правозащитница рассказала, что Шпигель перенес острый инфаркт миокарда, у него также выявили COVID-19.
Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 15:39
Находящийся в СИЗО Шпигель нуждается в паллиативной помощи, заявили в ОНК
"Шпигель перенес инфаркт 25 марта, его прооперировали, а спустя несколько дней - 31 марта - его вернули в СИЗО. Сегодня его госпитализировали из следственного изолятора "Матросская тишина" в гражданскую больницу ГКБ №70. Предварительно, у него осложнения после перенесенного инфаркта и COVID-19", - сказала она.
Дружинина подчеркнула, что правозащитники уже не раз обращали внимание на тяжелое состояние здоровья арестованного. По ее словам, нахождение Шпигеля с его состоянием здоровья в СИЗО создает серьезную угрозу для его жизни.
Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Врачи не нашли причин, препятствующих нахождению бизнесмена Шпигеля в СИЗО
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".
 
РоссияПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)Матросская тишинаИван БелозерцевДело Ивана БелозерцеваБорис ШпигельВладимир ПутинОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)
 
 
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