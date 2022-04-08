https://ria.ru/20220408/oniks-1782456393.html
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине
Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:47
2022-04-08T10:47
2022-04-08T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
одесса
черное море
оникс
бастион (ракетный комплекс)
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782462130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04d87a47670bcff38ad4cad1e0766f62.jpg
МОСКВА, 8 апр — Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине.На кадрах видно, как ракета выходит из пусковой установки и, разгоняясь, исчезает в тумане над морем.Как сообщил на брифинге в пятницу утром официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
одесса
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782462130_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_591a3b940aeeadee2f7efe54c48abf06.jpg
Запуск ракеты "Оникс" по цели в Одесской области
Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион" в ходе специальной военной операции.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.
2022-04-08T10:47
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, одесса, черное море, оникс, бастион (ракетный комплекс), в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:47 08.04.2022 (обновлено: 11:40 08.04.2022)
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" из комплекса "Бастион" по цели на Украине