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Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/oniks-1782456393.html
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине
Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:47
2022-04-08T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
одесса
черное море
оникс
бастион (ракетный комплекс)
в мире
украина
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МОСКВА, 8 апр — Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине.На кадрах видно, как ракета выходит из пусковой установки и, разгоняясь, исчезает в тумане над морем.Как сообщил на брифинге в пятницу утром официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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одесса
черное море
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Запуск ракеты "Оникс" по цели в Одесской области
Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион" в ходе специальной военной операции. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.
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игорь конашенков, одесса, черное море, оникс, бастион (ракетный комплекс), в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:47 08.04.2022 (обновлено: 11:40 08.04.2022)
 
Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине

Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" из комплекса "Бастион" по цели на Украине

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МОСКВА, 8 апр — Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине.
На кадрах видно, как ракета выходит из пусковой установки и, разгоняясь, исчезает в тумане над морем.
"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели на территории Украины", — уточнили в ведомстве.
Как сообщил на брифинге в пятницу утром официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковОдессаЧерное мореОниксБастион (ракетный комплекс)В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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