https://ria.ru/20220408/oniks-1782456393.html

Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине

Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине

Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:47

2022-04-08T10:47

2022-04-08T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

одесса

черное море

оникс

бастион (ракетный комплекс)

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782462130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04d87a47670bcff38ad4cad1e0766f62.jpg

МОСКВА, 8 апр — Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине.На кадрах видно, как ракета выходит из пусковой установки и, разгоняясь, исчезает в тумане над морем.Как сообщил на брифинге в пятницу утром официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

одесса

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запуск ракеты "Оникс" по цели в Одесской области Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион" в ходе специальной военной операции. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. 2022-04-08T10:47 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, одесса, черное море, оникс, бастион (ракетный комплекс), в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)