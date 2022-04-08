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Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания" - РИА Новости, 08.04.2022
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Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания"
Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания" - РИА Новости, 08.04.2022
Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания"
Окно в Европу, открытое Петром I, сейчас находится "в режиме проветривания", Россия заново оценивает отношения с регионом, который утратил свою... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:53
2022-04-08T07:53
россия
европа
китай
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Окно в Европу, открытое Петром I, сейчас находится "в режиме проветривания", Россия заново оценивает отношения с регионом, который утратил свою самостоятельность, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский."Политическая, геополитическая субъектность Китая, Индии, целого ряда африканских стран действительно делает Европу "старушкой", которая уже, похоже, сдана своими заокеанскими "детьми" в дом престарелых. Исторический процесс к этому шел и, похоже, пришел", - добавил он.Интерес же Петра Первого к Европе был потребительским в хорошем смысле слова, отметил Могилевский. "Он жадно стремился взять оттуда то самое лучшее, что помогло бы развитию России. Можно сказать, что Петр предложил решать старые проблемы новыми методами", - пояснил историк.
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россия, европа, китай, в мире
07:53 08.04.2022
 
Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания"

Историк Могилевский: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Окно в Европу, открытое Петром I, сейчас находится "в режиме проветривания", Россия заново оценивает отношения с регионом, который утратил свою самостоятельность, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
"Петр, что повторяется рефреном, открыл, "прорубил" окно в Европу. Окно, которое сейчас находится в режиме проветривания в силу того, что Европа, как мы видим, перестала быть самой собой, утратила свою самостоятельность", - сказал Могилевский.
"Политическая, геополитическая субъектность Китая, Индии, целого ряда африканских стран действительно делает Европу "старушкой", которая уже, похоже, сдана своими заокеанскими "детьми" в дом престарелых. Исторический процесс к этому шел и, похоже, пришел", - добавил он.
Интерес же Петра Первого к Европе был потребительским в хорошем смысле слова, отметил Могилевский. "Он жадно стремился взять оттуда то самое лучшее, что помогло бы развитию России. Можно сказать, что Петр предложил решать старые проблемы новыми методами", - пояснил историк.
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