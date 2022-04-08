https://ria.ru/20220408/okno-1782429329.html

Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания"

Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания" - РИА Новости, 08.04.2022

Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания"

Окно в Европу, открытое Петром I, сейчас находится "в режиме проветривания", Россия заново оценивает отношения с регионом, который утратил свою... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T07:53

2022-04-08T07:53

2022-04-08T07:53

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Окно в Европу, открытое Петром I, сейчас находится "в режиме проветривания", Россия заново оценивает отношения с регионом, который утратил свою самостоятельность, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский."Политическая, геополитическая субъектность Китая, Индии, целого ряда африканских стран действительно делает Европу "старушкой", которая уже, похоже, сдана своими заокеанскими "детьми" в дом престарелых. Исторический процесс к этому шел и, похоже, пришел", - добавил он.Интерес же Петра Первого к Европе был потребительским в хорошем смысле слова, отметил Могилевский. "Он жадно стремился взять оттуда то самое лучшее, что помогло бы развитию России. Можно сказать, что Петр предложил решать старые проблемы новыми методами", - пояснил историк.

https://ria.ru/20220408/buduschee-1782419998.html

россия

европа

китай

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Максим Горбачев

россия, европа, китай, в мире