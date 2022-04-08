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В Одесской области ввели комендантский час - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/odessa-1782591913.html
В Одесской области ввели комендантский час
В Одесской области ввели комендантский час - РИА Новости, 08.04.2022
В Одесской области ввели комендантский час
Комендантский час вводится в Одесской области с 21.00 мск 9 апреля до 6.00 мск 11 апреля, сообщили в Одесском горсовете. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:40
2022-04-08T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
одесса
одесская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 21.00 мск 9 апреля до 6.00 мск 11 апреля, сообщили в Одесском горсовете.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, одесса, одесская область, украина, ситуация в днр и лнр
18:40 08.04.2022
 
В Одесской области ввели комендантский час

В Одесской области ввели комендантский час с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе
Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 21.00 мск 9 апреля до 6.00 мск 11 апреля, сообщили в Одесском горсовете.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21.00 9 апреля до 6.00 11 апреля. Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении Одесского горсовета в Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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