https://ria.ru/20220408/odessa-1782591913.html

В Одесской области ввели комендантский час

В Одесской области ввели комендантский час - РИА Новости, 08.04.2022

В Одесской области ввели комендантский час

Комендантский час вводится в Одесской области с 21.00 мск 9 апреля до 6.00 мск 11 апреля, сообщили в Одесском горсовете. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:40

2022-04-08T18:40

2022-04-08T18:40

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 21.00 мск 9 апреля до 6.00 мск 11 апреля, сообщили в Одесском горсовете.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, одесса, одесская область, украина, ситуация в днр и лнр