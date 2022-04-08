В Одесской области ввели комендантский час
В Одесской области ввели комендантский час с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе
Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 21.00 мск 9 апреля до 6.00 мск 11 апреля, сообщили в Одесском горсовете.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21.00 9 апреля до 6.00 11 апреля. Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении Одесского горсовета в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.