В ДНР сообщили о ранении 44 человек при обстреле украинскими военными
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 44 человек при обстреле ВСУ
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Сорок четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, пострадавших выявили в Мариуполе, Волновахском районе, населенных пунктах Мангуш, Степное, Новотроицкое и Талаковка.
Обстоятельства ранений и анкетные данные еще двух пострадавших уточняются.
Отмечается, что раненых доставили в медучреждения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.