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Факты об обстреле Краматорска свидетельствуют о провокации, заявили в ДНР

Факты об обстреле Краматорска свидетельствуют о провокации, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.04.2022

Факты об обстреле Краматорска свидетельствуют о провокации, заявили в ДНР

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:57

2022-04-08T16:57

2022-04-08T17:16

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краматорск

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли вокзал в Краматорске, чтобы ценой жизни своих граждан обвинить вооруженные силы России и ДНР и создать нужную картинку для мировой общественности.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными."Очевидно, что цель этой кровавой акции – ценой жизни собственного народа обвинить вооруженные силы Российской Федерации и республики, создав "нужную картинку" для мировой общественности", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что военные эксперты и аналитики СЦКК ДНР провели сравнительный анализ всех имеющихся в открытых источниках фактов, итоги которого свидетельствуют об очевидности спланированной кровавой провокации Киевского режима. Представительство призывает анализировать информацию и делать выводы, "опираясь на очевидные факты".Эксперты пришли к выводу, что "оперение" ракеты, зафиксированной на общедоступных фотографиях, свидетельствует, что удар был нанесен с использованием ОТРК "Точка-У" с кассетной головной частью. ОТРК "Точка-У" не используется ВС РФ."Скорбим вместе с родными погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим нашим землякам, ставшим жертвами очередного военного преступления ВФУ против своего народа", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/kramatorsk-1782538234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, краматорск, донецкая народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, сцкк