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СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах - РИА Новости, 08.04.2022
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СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах
СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах - РИА Новости, 08.04.2022
СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах
Российские следователи завели новые уголовные дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе, при которых только за два дня погибли 22 человека,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:21
2022-04-08T12:21
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
первомайск
ясиноватая
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские следователи завели новые уголовные дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе, при которых только за два дня погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ."ГСУ СК РФ установило и расследует новые факты преступлений со стороны украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса, в том числе в отношении детей. Возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что особое внимание следователи уделяют преступлениям против детей.По данным следствия, 6-7 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Мариуполе, а также населенного пункта Ивановка ДНР.При обстреле Мариуполя пятеро детей были ранены. Кроме этого, при попадании снаряда в селе Ивановка Донецкой ДНР был ранен еще один ребенок.В аналогичный период были обстреляны и другие населенные пункты в Донбассе.По данным СК РФ, всего за это время "погибли 22 мирных жителя, ранения получили около 30". Также повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе в Ясиноватой повреждено здание "Горгаза", в Первомайске – газопровод."Украинские военнослужащие действовали в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), Дополнительного протокола II к ней", - подчеркнули в СК РФ.
https://ria.ru/20220407/plennye-1782401829.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
первомайск
ясиноватая
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следственный комитет россии (ск рф), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, первомайск, ясиноватая
12:21 08.04.2022
 
СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах

Следователи возбудили новые уголовные дела после гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские следователи завели новые уголовные дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе, при которых только за два дня погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"ГСУ СК РФ установило и расследует новые факты преступлений со стороны украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса, в том числе в отношении детей. Возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание следователи уделяют преступлениям против детей.
По данным следствия, 6-7 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Мариуполе, а также населенного пункта Ивановка ДНР.
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При обстреле Мариуполя пятеро детей были ранены. Кроме этого, при попадании снаряда в селе Ивановка Донецкой ДНР был ранен еще один ребенок.
В аналогичный период были обстреляны и другие населенные пункты в Донбассе.
По данным СК РФ, всего за это время "погибли 22 мирных жителя, ранения получили около 30". Также повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе в Ясиноватой повреждено здание "Горгаза", в Первомайске – газопровод.
"Украинские военнослужащие действовали в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), Дополнительного протокола II к ней", - подчеркнули в СК РФ.
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассПервомайскЯсиноватая
 
 
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