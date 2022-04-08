СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах
Следователи возбудили новые уголовные дела после гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские следователи завели новые уголовные дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе, при которых только за два дня погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"ГСУ СК РФ установило и расследует новые факты преступлений со стороны украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса, в том числе в отношении детей. Возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание следователи уделяют преступлениям против детей.
По данным следствия, 6-7 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Мариуполе, а также населенного пункта Ивановка ДНР.
При обстреле Мариуполя пятеро детей были ранены. Кроме этого, при попадании снаряда в селе Ивановка Донецкой ДНР был ранен еще один ребенок.
В аналогичный период были обстреляны и другие населенные пункты в Донбассе.
По данным СК РФ, всего за это время "погибли 22 мирных жителя, ранения получили около 30". Также повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе в Ясиноватой повреждено здание "Горгаза", в Первомайске – газопровод.
"Украинские военнослужащие действовали в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), Дополнительного протокола II к ней", - подчеркнули в СК РФ.