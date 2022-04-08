https://ria.ru/20220408/obstrel-1782480366.html

СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах

СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах - РИА Новости, 08.04.2022

СК возбудил новые дела из-за гибели 22 жителей Донбасса при обстрелах

Российские следователи завели новые уголовные дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе, при которых только за два дня погибли 22 человека,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:21

2022-04-08T12:21

2022-04-08T12:21

следственный комитет россии (ск рф)

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

первомайск

ясиноватая

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские следователи завели новые уголовные дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе, при которых только за два дня погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ."ГСУ СК РФ установило и расследует новые факты преступлений со стороны украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса, в том числе в отношении детей. Возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что особое внимание следователи уделяют преступлениям против детей.По данным следствия, 6-7 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Мариуполе, а также населенного пункта Ивановка ДНР.При обстреле Мариуполя пятеро детей были ранены. Кроме этого, при попадании снаряда в селе Ивановка Донецкой ДНР был ранен еще один ребенок.В аналогичный период были обстреляны и другие населенные пункты в Донбассе.По данным СК РФ, всего за это время "погибли 22 мирных жителя, ранения получили около 30". Также повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе в Ясиноватой повреждено здание "Горгаза", в Первомайске – газопровод."Украинские военнослужащие действовали в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), Дополнительного протокола II к ней", - подчеркнули в СК РФ.

https://ria.ru/20220407/plennye-1782401829.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

первомайск

ясиноватая

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, первомайск, ясиноватая