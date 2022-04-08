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В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/obse-1782495858.html
В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ
В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ - РИА Новости, 08.04.2022
В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ
Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что один сотрудник ОБСЕ задержан правоохранителями республики, по ее словам, есть основания... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:06
2022-04-08T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что один сотрудник ОБСЕ задержан правоохранителями республики, по ее словам, есть основания полагать, что ряд сотрудников миссии занимался противоправными действиями."У правоохранительных органов ДНР есть вопросы (к миссии ОБСЕ – ред.) Поскольку один из сотрудников миссии был задержан. Сейчас проводится доследственная проверка. Но есть основания полагать… Обоснованные основания… полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал, занимались противоправными деяниями на территории республики, которые несовместимы с мандатом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказала Никонорова на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781320421.html
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в мире, донецкая народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
13:06 08.04.2022 (обновлено: 13:54 08.04.2022)
 
В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ

Глава МИД Никонорова: сотрудники ОБСЕ занимались в ДНР противоправными действиями

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы "Park Inn" в Донецке
Автопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы Park Inn в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы "Park Inn" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что один сотрудник ОБСЕ задержан правоохранителями республики, по ее словам, есть основания полагать, что ряд сотрудников миссии занимался противоправными действиями.
"У правоохранительных органов ДНР есть вопросы (к миссии ОБСЕ – ред.) Поскольку один из сотрудников миссии был задержан. Сейчас проводится доследственная проверка. Но есть основания полагать… Обоснованные основания… полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал, занимались противоправными деяниями на территории республики, которые несовместимы с мандатом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказала Никонорова на пресс-конференции.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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