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Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 08.04.2022
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Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 08.04.2022
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Россия примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:58
2022-04-08T17:58
в мире
норвегия
россия
санкции в отношении россии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили."Да, три человека - это меньше, чем в других европейских странах и других западных странах... Разумеется, последуют ответные адекватные меры наши. Меры будут ощутимыми для норвежцев ", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они якобы "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом". Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".
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в мире, норвегия, россия, санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:58 08.04.2022
 
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии

Посол в Осло заявил, что Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Здание посольства Норвегии в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили.
"Да, три человека - это меньше, чем в других европейских странах и других западных странах... Разумеется, последуют ответные адекватные меры наши. Меры будут ощутимыми для норвежцев ", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они якобы "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом". Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".
Осло - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
17:52
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране
 
В миреНорвегияРоссияСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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