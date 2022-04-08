https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 08.04.2022
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Россия примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:58
2022-04-08T17:58
2022-04-08T17:58
в мире
норвегия
россия
санкции в отношении россии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили."Да, три человека - это меньше, чем в других европейских странах и других западных странах... Разумеется, последуют ответные адекватные меры наши. Меры будут ощутимыми для норвежцев ", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они якобы "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом". Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".
https://ria.ru/20220408/rusofobiya-1782581508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Посол в Осло заявил, что Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии