https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html

Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии

Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 08.04.2022

Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии

Россия примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:58

2022-04-08T17:58

2022-04-08T17:58

в мире

норвегия

россия

санкции в отношении россии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили."Да, три человека - это меньше, чем в других европейских странах и других западных странах... Разумеется, последуют ответные адекватные меры наши. Меры будут ощутимыми для норвежцев ", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они якобы "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом". Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".

https://ria.ru/20220408/rusofobiya-1782581508.html

норвегия

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Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, россия, санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)