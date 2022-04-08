https://ria.ru/20220408/nikotin-1782428334.html
Солевой никотин может вызывать проблемы со зрением, заявил эксперт
Солевой никотин может вызывать проблемы со зрением, заявил эксперт - РИА Новости, 08.04.2022
Солевой никотин может вызывать проблемы со зрением, заявил эксперт
Основную часть солевого никотина контрабандой привозят из Китая, он содержит опасные примеси, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма и проблемы со... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:40
2022-04-08T07:40
2022-04-08T07:40
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Основную часть солевого никотина контрабандой привозят из Китая, он содержит опасные примеси, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма и проблемы со зрением, рассказал РИА Новости директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров.В среду Роспотребнадзор предупредил жителей РФ, что в обороте может находиться курительная смесь, солевой никотин с "отравляющими веществами", способными причинить вред здоровью. В сообщении ведомства было сказано, что в никотиносодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей и компоненты чистящих средств.При этом, по его словам, на рынке могут присутствовать различные формы контрафакта, например, жевательные конфеты или электронные системы доставки никотина."Помимо токсичных примесей, нелицензионная продукция может содержать и психоактивные компоненты, воздействующие на центральную нервную систему и рецепторы головного мозга. Необходимо провести проверки торговых точек с целью выявления и изъятия продукции, содержащей запрещенные компоненты", - считает Владимиров.Роспотребназдор в своем сообщении в среду сообщал, что принимает меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.
https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779795895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Солевой никотин может вызывать проблемы со зрением, заявил эксперт
Эксперт Владимиров заявил, что солевой никотин может вызывать проблемы со зрением
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Основную часть солевого никотина контрабандой привозят из Китая, он содержит опасные примеси, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма и проблемы со зрением, рассказал РИА Новости директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров.
В среду Роспотребнадзор
предупредил жителей РФ
, что в обороте может находиться курительная смесь, солевой никотин с "отравляющими веществами", способными причинить вред здоровью. В сообщении ведомства было сказано, что в никотиносодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей и компоненты чистящих средств.
"В России щелочной и солевой никотин приравнен к фармацевтическому сырью. Большую его часть привозят контрабандой из Китая, зачастую он содержит опасные примеси, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма, дрожь в конечностях и расфокусировку зрения", - заявил Владимиров.
При этом, по его словам, на рынке могут присутствовать различные формы контрафакта, например, жевательные конфеты или электронные системы доставки никотина.
"Помимо токсичных примесей, нелицензионная продукция может содержать и психоактивные компоненты, воздействующие на центральную нервную систему и рецепторы головного мозга. Необходимо провести проверки торговых точек с целью выявления и изъятия продукции, содержащей запрещенные компоненты", - считает Владимиров.
Роспотребназдор в своем сообщении в среду сообщал, что принимает меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.