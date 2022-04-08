https://ria.ru/20220408/neft-1782620802.html

Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти

Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022

Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти

Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:21

2022-04-08T22:21

2022-04-08T22:21

экономика

венесуэла

россия

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет, в настоящий момент такой вариант не рассматривается", - сказала Псаки в ходе брифинга, комментируя возможность ослабления уже введенных рестрикций в отношении Венесуэлы, чтобы позволить ей восполнить недостаток нефти на мировом рынке в условиях сокращении поставок из РФ.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782572002.html

венесуэла

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, венесуэла, россия, цены на нефть