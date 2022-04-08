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Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
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Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти
Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:21
2022-04-08T22:21
экономика
венесуэла
россия
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет, в настоящий момент такой вариант не рассматривается", - сказала Псаки в ходе брифинга, комментируя возможность ослабления уже введенных рестрикций в отношении Венесуэлы, чтобы позволить ей восполнить недостаток нефти на мировом рынке в условиях сокращении поставок из РФ.
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экономика, венесуэла, россия, цены на нефть
22:21 08.04.2022
 
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти

Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы, чтобы заменить ее нефтью российскую

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нет, в настоящий момент такой вариант не рассматривается", - сказала Псаки в ходе брифинга, комментируя возможность ослабления уже введенных рестрикций в отношении Венесуэлы, чтобы позволить ей восполнить недостаток нефти на мировом рынке в условиях сокращении поставок из РФ.
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