https://ria.ru/20220408/neft-1782620802.html
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти
Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:21
2022-04-08T22:21
2022-04-08T22:21
экономика
венесуэла
россия
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет, в настоящий момент такой вариант не рассматривается", - сказала Псаки в ходе брифинга, комментируя возможность ослабления уже введенных рестрикций в отношении Венесуэлы, чтобы позволить ей восполнить недостаток нефти на мировом рынке в условиях сокращении поставок из РФ.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782572002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венесуэла, россия, цены на нефть
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти
Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы, чтобы заменить ее нефтью российскую