https://ria.ru/20220408/nauka-1782627096.html
Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых
Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых - РИА Новости, 08.04.2022
Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых
Правительство РФ выделит почти 2 миллиарда рублей на программу трудоустройства выпускников отечественных университетов в качестве исследователей, сообщил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:52
2022-04-08T18:52
2022-04-08T23:44
наука
общество
дмитрий чернышенко
наука
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 2 миллиарда рублей на программу трудоустройства выпускников отечественных университетов в качестве исследователей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в пятницу на встрече с представителями российской науки.На встрече обсуждались принятые кабинетом министров меры поддержки науки в условиях внешнего санкционного давления.По словам вице-премьера, программа позволит дополнительно создать 5 тысяч ставок для выпускников нынешнего года."Соответствующее постановление будет принято до 1 июня 2022 года", - отметил Чернышенко.Продолжится работа по созданию новых научных лабораторий для молодых ученых, добавил вице-премьер."В этом году будут новые лаборатории для ученых до 39 лет, проводящих исследования в особо значимых областях. Будет создано 200 новых лабораторий по важным технологическим направлениям. Это обеспечит 1,5 тысячи новых рабочих мест, две трети из которых займут молодые исследователи", - сказал Чернышенко."Мы расширим программу предоставления жилищных сертификатов молодыми исследователям. На эти цели правительство дополнительно направит около 1 миллиарда рублей. Также работаем над программой льготного ипотечного кредитования ученых", - добавил он.
https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html
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РИА Новости
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общество, дмитрий чернышенко, наука
18:52 08.04.2022 (обновлено: 23:44 08.04.2022)
Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых
На трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых выделят два миллиарда рублей
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 2 миллиарда рублей на программу трудоустройства выпускников отечественных университетов в качестве исследователей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в пятницу на встрече с представителями российской науки.
На встрече обсуждались принятые кабинетом министров меры поддержки науки в условиях внешнего санкционного давления.
"Правительство расширит программу поддержки трудоустройства выпускников университетов на исследовательские позиции. На это будет выделено почти 2 миллиарда рублей", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба его аппарата.
По словам вице-премьера, программа позволит дополнительно создать 5 тысяч ставок для выпускников нынешнего года.
"Соответствующее постановление будет принято до 1 июня 2022 года", - отметил Чернышенко.
Продолжится работа по созданию новых научных лабораторий для молодых ученых, добавил вице-премьер.
"В этом году будут новые лаборатории для ученых до 39 лет, проводящих исследования в особо значимых областях. Будет создано 200 новых лабораторий по важным технологическим направлениям. Это обеспечит 1,5 тысячи новых рабочих мест, две трети из которых займут молодые исследователи", - сказал Чернышенко.
"Мы расширим программу предоставления жилищных сертификатов молодыми исследователям. На эти цели правительство дополнительно направит около 1 миллиарда рублей. Также работаем над программой льготного ипотечного кредитования ученых", - добавил он.