https://ria.ru/20220408/nauka-1782627096.html

Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых

Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых - РИА Новости, 08.04.2022

Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых

Правительство РФ выделит почти 2 миллиарда рублей на программу трудоустройства выпускников отечественных университетов в качестве исследователей, сообщил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:52

2022-04-08T18:52

2022-04-08T23:44

наука

общество

дмитрий чернышенко

наука

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 2 миллиарда рублей на программу трудоустройства выпускников отечественных университетов в качестве исследователей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в пятницу на встрече с представителями российской науки.На встрече обсуждались принятые кабинетом министров меры поддержки науки в условиях внешнего санкционного давления.По словам вице-премьера, программа позволит дополнительно создать 5 тысяч ставок для выпускников нынешнего года."Соответствующее постановление будет принято до 1 июня 2022 года", - отметил Чернышенко.Продолжится работа по созданию новых научных лабораторий для молодых ученых, добавил вице-премьер."В этом году будут новые лаборатории для ученых до 39 лет, проводящих исследования в особо значимых областях. Будет создано 200 новых лабораторий по важным технологическим направлениям. Это обеспечит 1,5 тысячи новых рабочих мест, две трети из которых займут молодые исследователи", - сказал Чернышенко."Мы расширим программу предоставления жилищных сертификатов молодыми исследователям. На эти цели правительство дополнительно направит около 1 миллиарда рублей. Также работаем над программой льготного ипотечного кредитования ученых", - добавил он.

https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html

https://ria.ru/20220408/nauka-1782583365.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, дмитрий чернышенко, наука