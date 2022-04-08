https://ria.ru/20220408/nato-1782499270.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО

В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО - РИА Новости, 08.04.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО

НАТО имеет агрессивный характер, и любое расширение альянса не несет безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:19

2022-04-08T13:19

2022-04-08T13:29

в мире

дмитрий песков

грузия

босния и герцеговина

нато

украина

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. НАТО имеет агрессивный характер, и любое расширение альянса не несет безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы убеждены, и мы сохраняем нашу убежденность, в агрессивном характере этого альянса. Это необоронительный альянс, и любое расширение деятельности этого альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности", - ответил Песков на вопрос, как Кремль относится к заявлению о том, что НАТО "расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины".

https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782369352.html

грузия

босния и герцеговина

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, грузия, босния и герцеговина, нато, украина