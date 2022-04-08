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В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО - РИА Новости, 08.04.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО
В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО
НАТО имеет агрессивный характер, и любое расширение альянса не несет безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:19
2022-04-08T13:29
в мире
дмитрий песков
грузия
босния и герцеговина
нато
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. НАТО имеет агрессивный характер, и любое расширение альянса не несет безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы убеждены, и мы сохраняем нашу убежденность, в агрессивном характере этого альянса. Это необоронительный альянс, и любое расширение деятельности этого альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности", - ответил Песков на вопрос, как Кремль относится к заявлению о том, что НАТО "расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины".
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грузия
босния и герцеговина
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в мире, дмитрий песков, грузия, босния и герцеговина, нато, украина
13:19 08.04.2022 (обновлено: 13:29 08.04.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Грузии в НАТО

Песков о возможности вступления Грузии в НАТО: любое расширение не несет безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. НАТО имеет агрессивный характер, и любое расширение альянса не несет безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы убеждены, и мы сохраняем нашу убежденность, в агрессивном характере этого альянса. Это необоронительный альянс, и любое расширение деятельности этого альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности", - ответил Песков на вопрос, как Кремль относится к заявлению о том, что НАТО "расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины".
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В миреДмитрий ПесковГрузияБосния и ГерцеговинаНАТОУкраина
 
 
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