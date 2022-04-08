https://ria.ru/20220408/naselenie-1782563776.html

Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек

Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек - РИА Новости, 08.04.2022

Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек

Численность населения Москвы, по предварительным данным переписи, выросла до 13 миллионов человек с 11,7 миллиона жителей на момент переписи 2010 года, сообщили РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:41

2022-04-08T16:41

2022-04-08T16:41

общество

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Численность населения Москвы, по предварительным данным переписи, выросла до 13 миллионов человек с 11,7 миллиона жителей на момент переписи 2010 года, сообщили журналистам в Росстате."По предварительным оценкам, в Москве проживает примерно 13 миллионов человек, по итогам предыдущей переписи - 11,7 миллиона. В Московской области - порядка 9 миллионов (было 7,7 миллиона человек)", - сказал представитель Росстата.В Краснодарском крае численность жителей увеличилась с 5,2 до 5,8 миллиона человек, в Санкт-Петербурге - с 4,9 миллиона до 5,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20220408/naselenie-1782540292.html

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)