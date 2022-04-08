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Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек - РИА Новости, 08.04.2022
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Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек
Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек - РИА Новости, 08.04.2022
Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек
Численность населения Москвы, по предварительным данным переписи, выросла до 13 миллионов человек с 11,7 миллиона жителей на момент переписи 2010 года, сообщили РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:41
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общество
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Численность населения Москвы, по предварительным данным переписи, выросла до 13 миллионов человек с 11,7 миллиона жителей на момент переписи 2010 года, сообщили журналистам в Росстате."По предварительным оценкам, в Москве проживает примерно 13 миллионов человек, по итогам предыдущей переписи - 11,7 миллиона. В Московской области - порядка 9 миллионов (было 7,7 миллиона человек)", - сказал представитель Росстата.В Краснодарском крае численность жителей увеличилась с 5,2 до 5,8 миллиона человек, в Санкт-Петербурге - с 4,9 миллиона до 5,6 миллиона человек.
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Ольга Филиппова
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общество, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)
16:41 08.04.2022
 
Численность населения Москвы выросла до 13 миллионов человек

Численность населения Москвы, предварительно, выросла до 13 миллионов человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пречистенская набережная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Численность населения Москвы, по предварительным данным переписи, выросла до 13 миллионов человек с 11,7 миллиона жителей на момент переписи 2010 года, сообщили журналистам в Росстате.
"По предварительным оценкам, в Москве проживает примерно 13 миллионов человек, по итогам предыдущей переписи - 11,7 миллиона. В Московской области - порядка 9 миллионов (было 7,7 миллиона человек)", - сказал представитель Росстата.
В Краснодарском крае численность жителей увеличилась с 5,2 до 5,8 миллиона человек, в Санкт-Петербурге - с 4,9 миллиона до 5,6 миллиона человек.
Сотрудница Росстата во время проведения Всероссийской переписи населения в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
15:31
Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов человек
 
ОбществоМоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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