https://ria.ru/20220408/nasa-1782574775.html

НАСА продолжит взаимодействие с Россией по гражданскому космосу

НАСА продолжит взаимодействие с Россией по гражданскому космосу - РИА Новости, 08.04.2022

НАСА продолжит взаимодействие с Россией по гражданскому космосу

Взаимодействие РФ и США по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине, заявил в пятницу в интервью телеканалу CNN глава НАСА Билл РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:31

2022-04-08T17:31

2022-04-08T17:44

космос - риа наука

наса

роскосмос

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сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Взаимодействие РФ и США по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине, заявил в пятницу в интервью телеканалу CNN глава НАСА Билл Нельсон."Не забывайте, мы начали (сотрудничество) в разгар холодной войны, ...у нас была миссия "Союз-Аполлон", ...начавшая гражданское сотрудничество с Россией в космосе, оно продолжается до сих пор и не остановится из-за войны", - сказал Нельсон. По его словам, "профессиональные отношения в гражданской космической программе между космонавтами и астронавтами устойчивы и очень профессиональны".Отвечая на вопрос корреспондента телеканала о том, стоит ли в текущей геополитической ситуации продолжать взаимодействие с Россией по космосу, глава НАСА подчеркнул: "Это (действуют) Владимир Путин, это российские военные, это не гражданская космическая программа"."Поэтому несмотря на то, о чем вы говорите, и несмотря на комментарии (главы Роскосмоса Дмитрия) Рогозина, который играет на одного человека, Владимира Путина, вы посмотрите на то, что говорят космонавты, что сказал вернувшийся со станции астронавт Марк Ванде Хай, это две разные вещи", - сказал глава НАСА.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

https://ria.ru/20220317/mars-1778708742.html

https://ria.ru/20220203/kosmos-1770661672.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, наса, роскосмос, россия, сша, санкции в отношении россии