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Врач назвал опасные для людей с сахарным диабетом напитки
Врач назвал опасные для людей с сахарным диабетом напитки - РИА Новости, 08.04.2022
Врач назвал опасные для людей с сахарным диабетом напитки
Алкогольные сбитень и медовуха могут быть особо опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мёд, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:47
2022-04-08T03:47
2022-04-08T03:47
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Алкогольные сбитень и медовуха могут быть особо опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мёд, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.По словам нарколога, нужно разделять напитки на алкогольные и безалкогольные. Например, сбитень и глинтвейн могут быть как алкогольными, так и безалкогольными: алкогольный сбитень иностранные моряки называли "русским глинтвейном", а безалкогольный сбитень долгое время – примерно до XIX века – заменял русским людям чай и кофе."Нашему организму безразлична красота бокала, история благородного винного дома, квалификация сомелье, наличие повода и высота социального положения участников застолья. Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков – что в подозрительно дешёвой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина", - предупредил Брюн.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия
Врач назвал опасные для людей с сахарным диабетом напитки
Врач Брюн: сбитень и медовуха могут быть особо опасны для людей с сахарным диабетом
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Алкогольные сбитень и медовуха могут быть особо опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мёд, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
"Алкогольный сбитень и медовуха отличаются от других алкогольных напитков многообразием рецептов приготовления, которые различаются как по ингредиентам, входящим в их состав, так и по технологии приготовления. Однако неизменными компонентами этих напитков остаются мёд, этиловый спирт и сахара. Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мёд", - рассказал Брюн.
По словам нарколога, нужно разделять напитки на алкогольные и безалкогольные. Например, сбитень и глинтвейн могут быть как алкогольными, так и безалкогольными: алкогольный сбитень иностранные моряки называли "русским глинтвейном", а безалкогольный сбитень долгое время – примерно до XIX века – заменял русским людям чай и кофе.
"Нашему организму безразлична красота бокала, история благородного винного дома, квалификация сомелье, наличие повода и высота социального положения участников застолья. Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков – что в подозрительно дешёвой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина", - предупредил Брюн.