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Врач назвал опасные для людей с сахарным диабетом напитки

Врач назвал опасные для людей с сахарным диабетом напитки - РИА Новости, 08.04.2022

Врач назвал опасные для людей с сахарным диабетом напитки

Алкогольные сбитень и медовуха могут быть особо опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мёд, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:47

2022-04-08T03:47

2022-04-08T03:47

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Алкогольные сбитень и медовуха могут быть особо опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мёд, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.По словам нарколога, нужно разделять напитки на алкогольные и безалкогольные. Например, сбитень и глинтвейн могут быть как алкогольными, так и безалкогольными: алкогольный сбитень иностранные моряки называли "русским глинтвейном", а безалкогольный сбитень долгое время – примерно до XIX века – заменял русским людям чай и кофе."Нашему организму безразлична красота бокала, история благородного винного дома, квалификация сомелье, наличие повода и высота социального положения участников застолья. Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков – что в подозрительно дешёвой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина", - предупредил Брюн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия