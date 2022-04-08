https://ria.ru/20220408/muratov-1782476182.html

Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения

Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения - РИА Новости, 08.04.2022

Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения

Врачи диагностировали ожог глаз у главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова после того, как в поезде из Москвы в Самару на него напали неизвестные,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:08

2022-04-08T12:08

2022-04-08T12:12

дмитрий муратов

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Врачи диагностировали ожог глаз у главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова после того, как в поезде из Москвы в Самару на него напали неизвестные, сообщается в Telegram-канале издания.Ранее Муратов сообщил, что его в купе поезда облили "масляной краской с ацетоном". Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя произошедшее, заявил РИА Новости, что правоохранительные органы должны дать оценку этой ситуации. Управление на транспорте МВД России по ЦФО сообщало, что в связи с инцидентом полиция разыскивает двоих мужчин, устанавливаются их личности."Дмитрий Муратов после нападения неизвестных прошел обследование врачей в Самаре. Диагностированы ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20220324/venediktov-1779951847.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий муратов, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)