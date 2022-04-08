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Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения - РИА Новости, 08.04.2022
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Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения
Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения - РИА Новости, 08.04.2022
Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения
Врачи диагностировали ожог глаз у главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова после того, как в поезде из Москвы в Самару на него напали неизвестные,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:08
2022-04-08T12:12
дмитрий муратов
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Врачи диагностировали ожог глаз у главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова после того, как в поезде из Москвы в Самару на него напали неизвестные, сообщается в Telegram-канале издания.Ранее Муратов сообщил, что его в купе поезда облили "масляной краской с ацетоном". Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя произошедшее, заявил РИА Новости, что правоохранительные органы должны дать оценку этой ситуации. Управление на транспорте МВД России по ЦФО сообщало, что в связи с инцидентом полиция разыскивает двоих мужчин, устанавливаются их личности."Дмитрий Муратов после нападения неизвестных прошел обследование врачей в Самаре. Диагностированы ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела", - говорится в сообщении издания.
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дмитрий муратов, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:08 08.04.2022 (обновлено: 12:12 08.04.2022)
 
Врачи диагностировали у Муратова ожог глаз после нападения

Врачи диагностировали у главреда "Новой газеты" Муратова ожог глаз после нападения

© Фото : @novaya_pishet/TelegramНеизвестный напал на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в вагоне поезда
Неизвестный напал на главреда Новой газеты Дмитрия Муратова в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : @novaya_pishet/Telegram
Неизвестный напал на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в вагоне поезда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Врачи диагностировали ожог глаз у главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова после того, как в поезде из Москвы в Самару на него напали неизвестные, сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее Муратов сообщил, что его в купе поезда облили "масляной краской с ацетоном". Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя произошедшее, заявил РИА Новости, что правоохранительные органы должны дать оценку этой ситуации. Управление на транспорте МВД России по ЦФО сообщало, что в связи с инцидентом полиция разыскивает двоих мужчин, устанавливаются их личности.
"Дмитрий Муратов после нападения неизвестных прошел обследование врачей в Самаре. Диагностированы ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела", - говорится в сообщении издания.
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Дмитрий МуратовПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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